Starcie gigantów z udziałem Polaków. Kosmiczny wyczyn gwiazdora

Na ten mecz czekało wielu kibiców siatkówki w Turcji. Konfrontacja wicelidera z liderem tabeli nie rozczarowała. Ziraat liczył na zwycięstwo i powiększenie przewagi w tabeli, natomiast Halkbank chciał wykorzystał atut własnego parkietu i zostać nowym liderem rozgrywek.

Emocji nie brakowało. Przyjezdni wygrali 3:1, ale warto podkreślić, że aż trzy sety kończyły się grą na przewagi! Tylko pierwsza partia padła w miarę pewnym łupem 25:21 dla Halkbanku. W kolejnej Ziraat triumfował 28:26, aby w dwóch następnych zwyciężyć 26:24.

W barwach gospodarzy na parkiecie w roli zmiennika pojawiał się Aleksander Śliwka, który zdobył cztery punkty. W pełnym wymiarze czasowym wystąpił natomiast po drugiej stronie siatki Fornal, który do dorobku gości dorzucił dziesięć "oczek". Kosmiczny występ zanotował jego kolega z drużyny Nimir Abdel-Aziz, który przy swoim nazwisku zapisał... 46 punktów!

ZOBACZ TAKŻE: Wygrali po raz pierwszy w historii! Znamy najlepszą drużynę fazy zasadniczej PlusLigi

Dzięki temu zwycięstwu Ziraat umocnił się na czele ligi tureckiej z przewagą czterech punktów nad drugim Halkbankiem i dodatkowo jednym meczem do rozegrania więcej. Piąte miejsce zajmuje Fenerbahce, którego siatkarzem jest Fabian Drzyzga.

Przypomnijmy, że ekipa Fornala to potencjalny rywal Asseco Resovii Rzeszów w ćwierćfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna ze stolicy Podkarpacia musi najpierw wyeliminować w 1/8 finału Knack Roeselare. Pierwsze spotkanie udało się wygrać 3:0. Rewanż w Belgii już 12 marca.

Polsat Sport