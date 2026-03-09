Starcie gigantów z udziałem Polaków. Kosmiczny wyczyn gwiazdora

Krystian NatońskiSiatkówka

Za nami szlagierowe starcie w lidze tureckiej siatkarzy pomiędzy Halkbankiem Ankara a Ziraatem Bankasi. Na parkiecie nie zabrakło reprezentantów Polski - Aleksandra Śliwki i Tomasza Fornala. W lepszym nastroju to spotkanie kończył ten drugi, którego zespół wygrał 3:1. Z kapitalnej strony zaprezentował się Nimir Abdel-Aziz, który zdobył aż 46 punktów!

Czterech siatkarzy w granatowych strojach świętuje zwycięstwo, podając sobie ręce, z siatką i kibicami w tle.
fot. Cyfrasport
Aleksander Śliwka i Tomasz Fornal zagrali przeciwko sobie w lidze tureckiej

Na ten mecz czekało wielu kibiców siatkówki w Turcji. Konfrontacja wicelidera z liderem tabeli nie rozczarowała. Ziraat liczył na zwycięstwo i powiększenie przewagi w tabeli, natomiast Halkbank chciał wykorzystał atut własnego parkietu i zostać nowym liderem rozgrywek.

 

Emocji nie brakowało. Przyjezdni wygrali 3:1, ale warto podkreślić, że aż trzy sety kończyły się grą na przewagi! Tylko pierwsza partia padła w miarę pewnym łupem 25:21 dla Halkbanku. W kolejnej Ziraat triumfował 28:26, aby w dwóch następnych zwyciężyć 26:24.

 

W barwach gospodarzy na parkiecie w roli zmiennika pojawiał się Aleksander Śliwka, który zdobył cztery punkty. W pełnym wymiarze czasowym wystąpił natomiast po drugiej stronie siatki Fornal, który do dorobku gości dorzucił dziesięć "oczek". Kosmiczny występ zanotował jego kolega z drużyny Nimir Abdel-Aziz, który przy swoim nazwisku zapisał... 46 punktów!

 

ZOBACZ TAKŻE: Wygrali po raz pierwszy w historii! Znamy najlepszą drużynę fazy zasadniczej PlusLigi

 

Dzięki temu zwycięstwu Ziraat umocnił się na czele ligi tureckiej z przewagą czterech punktów nad drugim Halkbankiem i dodatkowo jednym meczem do rozegrania więcej. Piąte miejsce zajmuje Fenerbahce, którego siatkarzem jest Fabian Drzyzga.

 

Przypomnijmy, że ekipa Fornala to potencjalny rywal Asseco Resovii Rzeszów w ćwierćfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna ze stolicy Podkarpacia musi najpierw wyeliminować w 1/8 finału Knack Roeselare. Pierwsze spotkanie udało się wygrać 3:0. Rewanż w Belgii już 12 marca.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDER ŚLIWKAHALKBANK ANKARAINNELIGA TURECKANIMIR ABDEL-AZIZSIATKÓWKATOMASZ FORNALTURCJAZIRAAT BANKASI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 