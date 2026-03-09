Tauron Liga: Lotto Chemik Police - ITA TOOLS Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

W poprzednim starciu tych ekip górą były zawodniczki Chemika, które ograły Stal do zera. Przed własną publicznością chcą powtórzyć ten wynik i tym samym przybliżyć się do awansu do ćwierćfinałów fazy play-off.

W piątkowy wieczór Policzanki sprawiły niespodziankę i w trzech setach triumfowały nad ŁKS-em Commercecon Łódź. Stal również była zwycięska, lecz z wygranej nad Sokołem & Hagric Mogilno mogła się cieszyć dopiero po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lotto Chemik Police - ITA TOOLS Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport