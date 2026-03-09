Tauron Liga: #VolleyWrocław - UNI Opole. Relacja live i wynik na żywo

Wrocławianki w 17. kolejce wreszcie wywalczyły punkty, pokonując MOYA Radomkę Radom w pięciu setach. Nie poszły jednak za ciosem i przegrały następny mecz z Pałacem Bydgoszcz do zera.

UNI Opole także nie miało powodów do radości, nie sprostało bowiem Lotto Chemikowi Police (1:3). Mimo to "Akademiczki" uważane są za rewelację tego sezonu. Wygrały 13 z 19 spotkań i z dorobkiem 40 punktów zajmują trzecie miejsce w Tauron Lidze.

Relacja live i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - UNI Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport