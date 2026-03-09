"Teraz będzie tylko lepiej". Marek Papszun zadowolony po przełamaniu

- To był trudny mecz z fizycznym przeciwnikiem. Pokazaliśmy dobrą organizację i dyscyplinę oraz jedność i poświęcenie. Dobrze się broniliśmy. Zabrakło jedynie zamknięcia meczu i strzelenia gola na 2:0 - przekazał Papszun na konferencji prasowej.

Chorwacki napastnik Legii Antonio Colak już w 24. min opuścił boisko ze względu na kontuzję. Zastąpił go Rajović.

- Colak miał problem ze ścięgnem Achillesa. Poczuł ból i nie chcieliśmy ryzykować pogłębienia kontuzji - wyjaśnił Papszun.

Rajović w 31. min wykorzystał niezdecydowanie obrońców i z bliska strzelił gola na 1:0. Było to jego pierwsze trafienie w meczu o stawkę od 18 grudnia i starcia z Lincoln Red Imps (4:1) w Lidze Konferencji. Natomiast na bramkę w Ekstraklasie czekał od 28 września, gdy Legia wygrała z Pogonią Szczecin 1:0.

- Na pewno się cieszyłem. Wierzyłem, że się w końcu przełamie. Wynikało to ze zmiany podejścia i nastawienia. To od razu zaprocentowało. Udało mi się dotrzeć do tego zawodnika. Wierzę, że teraz będzie tylko lepiej - oświadczył Papszun.

Niedzielny mecz nie był wielkim widowiskiem. Szczególnie w drugiej połowie obie drużyny miały problem z kreowaniem okazji.

- Mamy skrupulatny plan taktyczny, ale po drugiej stronie jest przeciwnik. To nie był łatwy rywal. Cracovia ma silnych fizycznie zawodników i było dużo bezpośredniej gry. Najważniejsze, żeby z tych chłopaków stworzyć drużynę i nadać jej fundamenty. Ta gra nie była porywająca, lecz skuteczna - oznajmił trener Legii.

Papszun pochwalił postawę skrzydłowego Kacpra Chodyny, który drugi raz z rzędu zagrał w pierwszym składzie.

- Kacper zagrał solidnie i odpowiedzialnie. Był dobrze ustawiony, szczególnie w obronie. Nie dominowaliśmy z piłką, więc trudno, żeby pokazał więcej, ale był to solidny mecz tego piłkarza - ocenił.

W 80. minucie meczu z Cracovią na boisku wszedł doświadczony środkowy obrońca Artur Jędrzejczyk.

- Pomógł nam w zarządzaniu meczem. To legenda tego klubu. Chciałbym mieć więcej takich obrońców. Ma swoje lata, więc musimy w umiejętny sposób szafować jego siłami. Dziś nam pomógł i mam nadzieję, że będzie to robił częściej. Taki jest plan - poinformował Papszun.

Legia w niedzielę odniosła drugie zwycięstwo w 2026 roku i awansowała na 15. lokatę, choć może ją stracić, jeśli w poniedziałek Arka Gdynia pokona na wyjeździe Wisłę Płock. Warszawianie opuścili strefę spadkową Ekstraklasy pierwszy raz od jesieni zeszłego roku.

- Nie jest łatwo grać pod taką presją i walczyć o utrzymanie w Legii. Ta koszulka wiele waży. Tym bardziej cieszę się z tego zwycięstwa. Udało się dobrze zarządzać meczem. Krok po kroku i dzień po dniu musimy budować tę drużynę. Jeszcze wiele punktów brakuje nam do utrzymania. Tym cenniejsze jest to zwycięstwo - podkreślił Papszun.

Cracovia w niedzielę poniosła druga porażkę z rzędu, a w ostatnich pięciu ligowych meczach zdobyła tylko trzy punkty.

- Popełniliśmy błąd, który Legia wykorzystała. Mieliśmy plan, który funkcjonował w pierwszej połowie do momentu utraty gola. Wynik jest rozczarowujący. Druga połowa była chaotyczna. Nie stwarzaliśmy zagrożenia pod bramką. Legia bardzo dobrze broniła pola karnego. Jednak uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę - ocenił słoweński trener Cracovii Luka Elsner.

W następnej kolejce Ekstraklasy Cracovia podejmie Wisłę Płock, a Legia zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radom trenera Goncalo Feio, który prowadził legionistów od kwietnia 2024 roku do końca ubiegłego sezonu.

