To koniec! Łukasz Piszczek stracił pracę

Piłka nożna

Łukasz Piszczek nie jest już trenerem GKS Tychy - poinformował klub w mediach społecznościowych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Mężczyzna w ciemnej kurtce i szarym swetrze stoi na stadionie, patrzy w bok, w tle nieostre światła.
fot. Cyfrasport
- Wspólnie ze szkoleniowcem z klubu odchodzą również jego asystenci, Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk - czytamy w oświadczeniu.

 

Piszczek przejął GKS w listopada 2025 roku. Miał za zadanie utrzymać klub na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

 

Łącznie Piszczek poprowadził GKS Tychy w ośmiu spotkaniach. Żadnego z nich nie wygrał, tylko dwa zremisował i aż sześć przegrał. Ekipa pod jego wodzą strzeliła zaledwie sześć goli, tracąc 20.

 

Po 24. kolejkach GKS Tychy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, a do bezpiecznej strefy traci sześć punktów.

 

GKS wygrał w tym sezonie trzy spotkania, ostatnie 21 sierpnia, kiedy na wyjeździe pokonał Puszczę Niepołomice 2:1. W 24 meczach Tyszanie zdobyli 14 punktów.

