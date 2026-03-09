To koniec! Łukasz Piszczek stracił pracę

- Wspólnie ze szkoleniowcem z klubu odchodzą również jego asystenci, Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk - czytamy w oświadczeniu.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zamieszanie w polskiej piłce. PZPN wydał komunikat

Piszczek przejął GKS w listopada 2025 roku. Miał za zadanie utrzymać klub na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Łącznie Piszczek poprowadził GKS Tychy w ośmiu spotkaniach. Żadnego z nich nie wygrał, tylko dwa zremisował i aż sześć przegrał. Ekipa pod jego wodzą strzeliła zaledwie sześć goli, tracąc 20.

Po 24. kolejkach GKS Tychy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, a do bezpiecznej strefy traci sześć punktów.

GKS wygrał w tym sezonie trzy spotkania, ostatnie 21 sierpnia, kiedy na wyjeździe pokonał Puszczę Niepołomice 2:1. W 24 meczach Tyszanie zdobyli 14 punktów.

Polsat Sport