To koniec! Łukasz Piszczek stracił pracę
Łukasz Piszczek nie jest już trenerem GKS Tychy - poinformował klub w mediach społecznościowych. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
- Wspólnie ze szkoleniowcem z klubu odchodzą również jego asystenci, Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk - czytamy w oświadczeniu.
ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zamieszanie w polskiej piłce. PZPN wydał komunikat
Piszczek przejął GKS w listopada 2025 roku. Miał za zadanie utrzymać klub na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.
Łącznie Piszczek poprowadził GKS Tychy w ośmiu spotkaniach. Żadnego z nich nie wygrał, tylko dwa zremisował i aż sześć przegrał. Ekipa pod jego wodzą strzeliła zaledwie sześć goli, tracąc 20.
Po 24. kolejkach GKS Tychy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, a do bezpiecznej strefy traci sześć punktów.
GKS wygrał w tym sezonie trzy spotkania, ostatnie 21 sierpnia, kiedy na wyjeździe pokonał Puszczę Niepołomice 2:1. W 24 meczach Tyszanie zdobyli 14 punktów.Przejdź na Polsatsport.pl