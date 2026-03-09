Tragiczna śmierć zawodnika MMA. Zginął, wyprzedzając swojego brata

Robert IwanekSporty walki

Ibrahim Cholo, zawodnik MMA, startujący ostatnio w organizacji Oktagon, nie żyje. Niemiec zginął w wypadku samochodowym w wieku zaledwie 28 lat.

Płonąca świeca lub znicz w ciemności.
Fot. PAP
Ibrahim Cholo zginął w wypadku samochodowym w Niemczech

O śmierci Cholo poinformował Ivan Dijaković, współwłaściciel klubu UFD-Gym w Duesseldorfie. Do tragedii doszło w niedzielny (8 marca) wieczór w Nadrenii Północnej-Westfalii, kilka kilometrów od Wuppertalu.

 

Według informacji, przekazanych przez niemiecką policję, sportowiec stracił panowanie nad swoim BMW podczas manewru wyprzedzania auta, którym kierował... brat zawodnika. Prowadzony przez Ibrahima Cholo pojazd wypadł z jezdni i uderzył bokiem w ścianę domu. 28-latek zginął na miejscu.

 

Śmierć sportowca jest tym większą tragedią, że jego partnerka, z którą ma już 2-letnią córkę, jest w kolejnej ciąży...

 

Ibrahim Cholo (4-3, 2 KO) był do niedawna zawodnikiem federacji Oktagon. Wcześniej startował między innymi w Elite MMA Championship.

