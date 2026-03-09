Trenerka mistrzyń Polski przed wielką szansą. Może zostać drugą kobietą, która tego dokona

Blagojević była gwiazdą polskiej ekstraklasy siatkarek. Występowała w niej przez dziewięć sezonów, reprezentując barwy Chemika Police, DevelopResu Rzeszów oraz PGE Grot Budowlanych Łódź. Po zakończeniu kariery została przy siatkówce, pracując początkowo jako asystentka Cesara Hernandeza Gonzaleza, a po zwolnieniu Hiszpana została pierwszą trenerką ekipy z Podkarpacia.

ZOBACZ TAKŻE: Skandaliczne zachowanie trenera siatkarek. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Serbka już w pierwszych tygodniach samodzielnej pracy z "Rysicami" może zapisać się w historii europejskiej siatkówki! Jak podaje portal Meridian Sport, Blagojević ma szansę zostać dopiero drugą kobietą, która wprowadzi swój zespół do Final Four Ligi Mistrzyń. Aby tak się stało, DevelopRes musi wyeliminować w ćwierćfinale rozgrywek tureckiego giganta, Eczacibasi Stambuł. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami zostanie rozegrany już w najbliższą środę (11 marca) w Stambule. Transmisja w Polsacie Sport 2. Rewanż - tydzień później w Rzeszowie.

Dotychczas tylko jednej trenerce udało się wywalczyć awans do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów. Dokonała tego słynna Lang Ping, która w sezonie 2000/2001 poprowadziła Volley Modena do triumfu w rozgrywkach.

Jelena Blagojević to dopiero piąta w historii PLS kobieta, będąca pierwszą trenerką drużyny (po Małgorzacie Niemczyk, Agacie Kopczyk, Magdalenie Śliwie i Agnieszce Rabce).