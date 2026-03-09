Emocje dopiero w trzecim secie! Siatkarki UNI Opole wygrały we Wrocławiu

Robert MurawskiSiatkówka

W meczu kończącym 20. kolejkę Tauron Ligi siatkarki #VolleyWrocław przegrały z UNI Opole 0:3. Wyżej notowana drużyna UNI pewnie wygrała to wyjazdowe starcie, choć trzecią partię rozstrzygnęła gra na przewagi. To czternaste zwycięstwo opolanek, które zajmują trzecie miejsce w tabeli.

Siatkarki podczas meczu na boisku z siatką, widoczne trybuny i reklamy sponsorów.
fot. Polsat Sport
Siatkarki VolleyWrocław przegrały z UNI Opole.

Siatkarki #VolleyWrocław udanie rozpoczęły to spotkanie (6:4), ale szybko do głosu doszła drużyna z Opola (7:9, 9:13). Przyjezdne miały w tym secie wyraźną przewagę w ataku i odjechały rywalkom (14:20). Wynik seta na 16:25 ustalił błąd gospodyń.

 

W drugim secie przewaga drużyny z Opola była jeszcze bardziej wyraźna. Gospodynie dotrzymywały kroku rywalkom do stanu 8:9, a później siatkarki UNI popisały się dwiema punktowymi seriami, które powiększyły punktowy dystans (8:13 oraz 9:20 - gdy zagrywała Uxue Guereca). Końcówka była formalnością. W ostatniej akcji Iga Kępa przedarła się przez blok rywalek i przyjezdne powtórzyły wynik z pierwszej partii (16:25).

 

Początek trzeciej odsłony słabszy w wykonaniu siatkarek z Opola, które popełniły kilka błędów. Wykorzystały to rywalki, które uzyskały prowadzenie (6:4, 11:7). Siatkarki UNI odrobiły straty (13:13), a później raz jedna, raz druga drużyna miała minimalną przewagę. Tym razem losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Gdy Joanna Garncarz obiła blok rywalek, gospodynie miały piłkę setową (24:23), ale punktowy blok opolanek rozpoczął grę na przewagi. Wojnę nerwów wygrały siatkarki UNI, a spotkanie zakończył błąd gospodyń w ataku (27:29).

 

Skrót meczu Volley - UNI:

Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 20. kolejki (WIDEO)

 

Najwięcej punktów: Diana Frankevych (10) - Volley; Katarzyna Zaroślińska-Król (20), Uxue Guereca (19) - UNI. MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (15/34 = 44% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).

 

#VolleyWrocław – UNI Opole 0:3 (16:25, 16:25, 27:29)

 

Volley: Anija Jurdza, Natalia Dróżdż, Martyna Łazowska, Diana Frankevych, Emilia Kaczmarzyk, Barbara Dapić – Alika Lutsenko (libero) oraz Sara Wąsiakowska, Martyna Grysak, Maja Malczewska, Joanna Garncarz. Trener: Wojciech Kurczyński.
UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Elan McCall, Wiktoria Paluszkiewicz, Wirginia Mulka, Julia Piotrowska (libero), Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

 

