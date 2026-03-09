W 2 odcinku „Ninja vs Ninja” na tor wchodzi weteran - ulubieniec publiczności oraz zawodnicy MMA
Adrenalina, spektakularne biegi i decyzje, które pokazują prawdziwy charakter sportowca. Drugi odcinek Ninja vs Ninja zapowiada się jak prawdziwy rollercoaster emocji. Po niezwykle intensywnym otwarciu sezonu stawka rośnie jeszcze bardziej – bo tu każda sekunda i każdy ruch mogą zdecydować o drodze do wielkiego finału.
Pierwszy odcinek najnowszego sezonu dostarczył widzom ogromnych emocji. Na starcie stanęli międzynarodowi zawodnicy, doświadczeni weterani toru oraz najmłodsi wojownicy, którzy dopiero ukończyli 16 lat. To właśnie ta mieszanka doświadczenia, odwagi i młodzieńczej energii sprawia, że każdy bieg może przynieść niespodziewany zwrot akcji.
Po pierwszym odcinku do półfinału awansowali: Franciszek Głowacki, Cezary Szulwach, Kacper Tomkiewicz, Paweł Ciszewski, Natalia Adamkiewicz oraz Joel Matli. W dogrywce o bieg ostatniej szansy zmierzyli się najlepsi z przegranych. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszedł Łukasz „Pszczółka” Józefiak, który stanął na starcie Stage 2 w pojedynku z Michałem Kaszyńskim.
Jednym z najbardziej poruszających momentów pierwszego odcinka była jednak sytuacja przed walką o złoty bilet, który daje bezpośredni awans do finału. Na Power Tower mieli zmierzyć się Jan Tatarowicz i Joel Matli. Niestety, tuż przed startem Szwajcar musiał wycofać się z rywalizacji z powodu kontuzji. Joel Matli podjął decyzję trudną, ale niezwykle odpowiedzialną – oddał swoje miejsce walkowerem. W świecie sportu, gdzie adrenalina i ambicja często każą walczyć do końca, jego postawa była dowodem ogromnej świadomości i sportowej dojrzałości. Zamiast ryzykować poważniejsze konsekwencje zdrowotne, postawił na rozsądek i dał przykład innym zawodnikom, że prawdziwa siła sportowca to nie tylko mięśnie i szybkość, ale też umiejętność podejmowania mądrych decyzji. To gest fair play, który zasługuje na szczególne uznanie.
W tej sytuacji Jan Tatarowicz awansował bezpośrednio do finału, a Joel – jeśli tylko pozwoli na to zdrowie – powalczy jeszcze o swoje miejsce w półfinale.
Drugi odcinek zapowiada się równie widowiskowo. Na torze pojawi się jeden z najpopularniejszych polskich zawodników i ulubieniec publiczności – Paweł Murawski, znany jako „Ninja Witcher”. W poprzednich sezonach pech nie pozwalał mu rozwinąć skrzydeł. Czy tym razem los wreszcie się odwróci i zobaczymy jego pełnię możliwości?
W rywalizacji zobaczymy także zawodników z różnych regionów Polski. Województwo mazowieckie reprezentować będą 28-letnia trenerka Natalia Cicha z Płocka, 35-letni kurier Dawid Kozłowski z Warszawy, 37-letni operator procesów technologicznych Patryk Obrębski z Płocka, 38-letni programista Marcin Stencel ze Skierniewic, 38-letnia analityczka danych Martyna Stępka z Płocka oraz 16-letni uczeń Tymon Szuflicki z Nowej Woli. Z województwa dolnośląskiego wystartują 26-letni programista Michał Rzepka i 27-letni trener personalny Damian Perekietko z Wrocławia oraz 19-letni kelner Łukasz Karczmarski z Janowic Dużych. Województwo śląskie reprezentować będą 30-letni technik elektryk Oskar Tamioła z Jaworzna Śląskiej, 34-letni programista Marek Makowski z Katowic, 31-letni trener i merytoryk budowlany Kacper Ciszewski z Wodzisławia Śląskiego, 16-letni uczeń Wojciech Szeliga z Bytomia oraz 27-letni trener personalny Szymon Rapacz z Sosnowca. Z województwa małopolskiego na starcie staną 23-letni trener personalny Jakub Dyda ze Szczawnicy oraz 42-letni nauczyciel WF-u Marcin Skoczeń z Krakowa. Województwo kujawsko-pomorskie reprezentować będą 31-letnia trenerka Katarzyna Baranowska z Włocławka i 27-letni monter paczkomatów Radosław Paradowski z Torunia, a województwo podkarpackie – 35-letni żołnierz i ratownik medyczny Artur Kopaczyński z Rzeszowa. Z województwa łódzkiego wystartują 28-letni budowlaniec Dawid Gębicki oraz 33-letnia koordynatorka projektu Monika Gawron z Łodzi. Na torze zobaczymy także reprezentantów innych regionów kraju: 24-letniego konstruktora Pawła Maziarza z Biedrzychowic w województwie opolskim, 24-letniego przedsiębiorcę Marcina Dytkę z Zielonej Góry w województwie lubuskim oraz reprezentantów Pomorza – 19-letniego grafika Szymona Hołomeja z Gdyni i 17-letniego ucznia Tymoteusza Jarzembowskiego z Gdańska.
Nie zabraknie także wyjątkowego biegu specjalnego. Na torze Ninja zmierzą się sportowe gwiazdy świata MMA – Dawid Kuczmarski i Tomasz Ostrowski. Młodzi, dynamiczni i niezwykle silni fighterzy są przyzwyczajeni do walki w oktagonie, ale tor Ninja to zupełnie inne wyzwanie. Wymaga nie tylko siły, lecz także precyzji, koordynacji i błyskawicznego Apodejmowania decyzji. Ten tor zaskoczył już niejednego świetnie przygotowanego sportowca.
Sportowe emocje z wysokości host tower komentować będą jak zawsze: Łukasz „Juras" Jurkowski i Jerzy Mielewski, którzy dopingują zawodników walczących o każdą sekundę. Tuż przy torze, w rozmowach przed startem i zaraz po biegu, towarzyszyć im już drugi sezon specjalna wysłanniczka Polsatu Sport – Marta Ćwiertniewicz, która z bliska śledzi emocje i kulisy tej wymagającej rywalizacji.