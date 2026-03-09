Włosi ocenili Zielińskiego po derbach Mediolanu. Porównano go do Modricia

Tym razem Polak nie był w stanie powiększyć swojego dorobku bramkowego oraz asyst ani uchronić zespół od porażki. Warto jednak podkreślić, że 31-latek zaprezentował się z solidnej strony, co zostało zauważone przez żurnalistów z Półwyspu Apenińskiego.

"La Gazzetta dello Sport" oceniła najlepiej Zielińskiego spośród wszystkich piłkarzy Interu, doceniając przede wszystkim jego zaangażowanie w defensywie i osiem odbiorów piłek. Uznano, że Polak "gryzł" murawę i był projektantem w grze, chociaż dodano, że przy tym wyniku na niewiele to się zdało.

W podobnym tonie możemy przeczytać komentarze pod adresem pomocnika naszej kadry w innych redakcjach.

"Były pomocnik Napoli sprawia, że nikt nie tęskni za kontuzjowanym Calhanoglu. Być może nie imponuje liczbami, ale jego gra często jest zjawiskowa. W końcówce meczu był bardzo aktywny i cały czas próbował prowadzić grę" - napisano w "Il Giornale".

"Technika i zwrotność pozwalały mu uwalniać się od pressingu Milanu. Świetnie poruszał się z piłką, ale nie stwarzało to realnych zagrożeń pod bramką rywala" - przyznał "Sport Virgilio".

"Biegał sporo, zarówno w grze defensywnej, jak i z piłką przy nodze. Spóźnił się za Fofaną przy bramce dla Milanu oraz zmarnował szansę na wyrównanie" - podkreślono w "Leggo".

Z kolei portal zajmujący się wyłącznie Interem zasugerował, że wpływ na dobrą postawę Polaka miała obecność na boisku Luki Modricia.

"Mimo powrotu do gry Calhanoglu, Chivu wyznał zasadę, że trzeba kuć polskie żelazo póki gorące. Konfrontacja z mającym takie same zadania Modriciem w Milanie była nieuchronnie stymulująca. To był pojedynek na jakość związaną z techniką i osobowością. To był wyrównany pojedynek, mimo że było widać, że to nie jest najlepszy wieczór Zielińskiego. Kontrolował jednak sytuację i zaprezentował swój znany poziom" - stwierdził "FC Inter News".

Inter po porażce w derbach nadal jest liderem tabeli Serie A z siedmioma punktami przewagi nad drugim AC Milan. Zieliński w tym sezonie zanotował 37 występów, strzelając sześć goli i notując dwie asysty.

