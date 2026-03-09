Zbigniew Boniek powiedział to wprost! "Szukanie alibi jest niebezpieczne"

Michał Białoński, Polsat Sport: Za niespełna trzy tygodnie reprezentację Polski czeka półfinałowy baraż o MŚ z Albanią. Problemów nie brakuje: Nicola Zalewski pauzuje za kartki, Robert Lewandowski po urazie twarzy musi grać w masce ochronnej, Paweł Wszołek wypadł z gry przez kontuzję uda, a Matty Cash zmaga się z urazem łydki. Jan Urban nie ma czasu na eksperymenty i sprawdzanie nowych rozwiązań.

Zbigniew Boniek: Te kłopoty kadrowe nie powinny mieć żadnego wpływu, ani nie powinny stanowić żadnego sztucznego alibi dla nikogo. Kontuzje w piłce są rzeczą normalną, nie dotyczą tylko naszej drużyny, ale także każdej innej. Ja bym się nad tym specjalnie nie rozczulał. Z prostej przyczyny: szukanie alibi jest niebezpieczne, przez to można stracić koncentrację.

Polaków stać na pokonanie Albanii u siebie, zobaczymy, z kim będą grali w drugim meczu. Nawet wtedy, gdy będziemy mieli jednego, dwóch czy trzech zawodników kontuzjowanych.

Śp. Orest Lenczyk mawiał, że czasem trenerzy klubowi nie mogą po przerwie zimowej poznać swych drużyn na wiosnę. A co dopiero mają powiedzieć selekcjonerzy, którzy od połowy listopada nie mieli żadnego kontaktu z zespołem. Przez cztery miesiące losy piłkarzy odmieniły się i nie dla wszystkich na dobre.

Muszę powiedzieć, że współtwórcami sukcesów każdego selekcjonera są trenerzy klubowi. Jeżeli oni dobrze wykonali swoją pracę i wysyłają na kadrę piłkarzy, którzy są w formie, skoncentrowani, w dobrej dyspozycji, to później selekcjonerowi łatwiej ich pracę wykorzystać. Umówmy się: na kadrze dzisiaj nie ma czasu na to, żeby pracować nad przygotowaniem fizycznym, szybkościowym czy wytrzymałościowym. Można tylko doszlifować taktykę gry, stałe fragmenty i wychodzi się na boisko.

Oczywiście, brak wspólnego treningu przez ponad trzy miesiące na pewno selekcjonerowi nie pomaga. Ale uwaga: to problem, który nie dotyczy tylko naszego selekcjonera, ale także wszystkich pozostałych. Zatem to również nie stanowi żadnego alibi.

W ewentualnym finale trudniejszym rywalem będzie Szwecja w Sztokholmie czy Ukraina w Walencji? Trener Urban wolałby zapewne wyprawę do swej drugiej ojczyzny.

Panie redaktorze, mamy w Polsce takie piękne powiedzenie: "Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucięli". Teoretyczne dywagacje na temat finału barażu nie mają żadnego sensu. Szwecja w ostatnich meczach eliminacji MŚ wypadła fatalnie, ale to wcale nie znaczy, że ten zespół jest fatalny. W myśl powiedzenia o indyku ja bym się skoncentrował na meczu z Albanią. Czas na rozważaniu o kolejnej przeszkodzie nastąpi dopiero po tym spotkaniu.

Najgorsze, że obojętnie od tego, co się stanie w pierwszym meczu i tak będziemy musieli pojechać na teren rywala. Nawet na wypadek porażki w półfinale barażu, każdy zespół, trzy dni później, musi zagrać mecz towarzyski z przegranym z drugiej pary. Takie są wymogi z uwagi na scentralizowane prawa telewizyjne.