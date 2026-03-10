1:6! Klęska drużyny Zalewskiego w Lidze Mistrzów

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Piłkarze Bayernu Monachium zdeklasowali na wyjeździe Atalantę Bergamo aż 6:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski, Nicola Zalewski, spędził na murawie w barwach gospodarzy 55 minut, po czym jego miejsce na boisku zajął Yunus Musah. Spotkanie rewanżowe pomiędzy tymi zespołami zaplanowano na 18 marca o godzinie 21:00 na stadionie Bayernu.

Piłkarz Atalanty Bergamo w niebiesko-czarnej koszulce
fot: PAP
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)

Od pierwszych fragmentów spotkania zarysowała się wyraźna przewaga Bayernu. Defensywa gospodarzy skutecznie odpierała ataki tylko do 12. minuty. Wówczas Bawarczycy błyskawicznie rozegrali rzut rożny, wprowadzili piłkę w pole karne, a całą akcję precyzyjnym uderzeniem zamknął Josip Stanisic, który kompletnie zaskoczył obrońców z Bergamo.

 

W 22. minucie było już 2:0 za sprawą Michaela Olise. Zawodnik gości przeprowadził dynamiczny kontratak, po udanym dryblingu ściął do środka i oddał strzał, przy którym bezradny Marco Carnesecchi nie miał żadnych szans na interwencję. Zaledwie 180 sekund później Olise wystąpił w roli asystenta i świetnie obsłużył podaniem wbiegającego z głębi pola Serge'a Gnabry'ego, który pewnie umieścił futbolówkę w siatce.

 

Po przerwie zawodnicy z Niemiec nie zwalniali tempa, a ich napór przyniósł kolejne efekty już w 52. minucie. Następny szybki wypad pod bramkę rywali zakończył się trafieniem Nicolasa Jacksona. Krótko po tej sytuacji, w 55. minucie, na murawie doszło do roszady w zespole gospodarzy - boisko opuścił reprezentant Polski, Nicola Zalewski, a w jego miejsce pojawił się Yunus Musah.

 

Podopieczni Raffaela Palladino byli całkowicie bezradni wobec mocnej ofensywy rywala i nie potrafili zatrzymać kolejnych ataków. W dalszej fazie spotkania przyjezdni jedynie przypieczętowali swój okazały triumf. Drugie trafienie w tym meczu zapisał na swoim koncie Olise, a bramkarza pokonał również Jamal Musiala. W samej końcówce honorowego gola dla gospodarzy zdobył jeszcze Mario Pasalic, który ustalił ostateczny wynik na 1:6.

 

Spotkanie rewanżowe pomiędzy tymi zespołami zaplanowano na 18 marca o godzinie 21:00 na stadionie Bayernu.

 

Atalanta Bergamo - Bayern Monachium 1:6 (0:3)

Bramki: Mario Pasalic 90+3 - Josip Stanisic 12; Michael Olise 22, 64; Serge Gnabry 25; Nicolas Jackson 52; Jamal Musiala 67.

 

Atalanta: Marco Carnesecchi - Davide Zappacosta (67. Raoul Bellanova), Isak Hien, Sead Kolasinac (55. Honest Ahanor), Lorenzo Bernasconi - Kamaldeen Sulemana (73. Lazar Samardzic), Marten de Roon, Mario Pasalic, Nicola Zalewski (55. Yunus Musah) - Nikola Krstovic, Gianluca Scamacca (46. Berat Djimsiti).

 

Bayern: Jonas Urbig - Josip Stanisic (86. Raphael Guerreiro), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer [46. Alphonso Davies (71. Tom Bischof)] - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (68. Leon Goretzka) - Michael Olise, Serge Gnabry (46. Jamal Musiala), Luis Diaz - Nicolas Jackson.

 

Żółte kartki: Yunus Musah - Konrad Laimer, Michael Olise, Joshua Kimmich.

 

Sędziował: Espen Andreas Eskas (Norwegia).

