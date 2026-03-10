1:6! Klęska drużyny Zalewskiego w Lidze Mistrzów

Od pierwszych fragmentów spotkania zarysowała się wyraźna przewaga Bayernu. Defensywa gospodarzy skutecznie odpierała ataki tylko do 12. minuty. Wówczas Bawarczycy błyskawicznie rozegrali rzut rożny, wprowadzili piłkę w pole karne, a całą akcję precyzyjnym uderzeniem zamknął Josip Stanisic, który kompletnie zaskoczył obrońców z Bergamo.

W 22. minucie było już 2:0 za sprawą Michaela Olise. Zawodnik gości przeprowadził dynamiczny kontratak, po udanym dryblingu ściął do środka i oddał strzał, przy którym bezradny Marco Carnesecchi nie miał żadnych szans na interwencję. Zaledwie 180 sekund później Olise wystąpił w roli asystenta i świetnie obsłużył podaniem wbiegającego z głębi pola Serge'a Gnabry'ego, który pewnie umieścił futbolówkę w siatce.

Po przerwie zawodnicy z Niemiec nie zwalniali tempa, a ich napór przyniósł kolejne efekty już w 52. minucie. Następny szybki wypad pod bramkę rywali zakończył się trafieniem Nicolasa Jacksona. Krótko po tej sytuacji, w 55. minucie, na murawie doszło do roszady w zespole gospodarzy - boisko opuścił reprezentant Polski, Nicola Zalewski, a w jego miejsce pojawił się Yunus Musah.

Podopieczni Raffaela Palladino byli całkowicie bezradni wobec mocnej ofensywy rywala i nie potrafili zatrzymać kolejnych ataków. W dalszej fazie spotkania przyjezdni jedynie przypieczętowali swój okazały triumf. Drugie trafienie w tym meczu zapisał na swoim koncie Olise, a bramkarza pokonał również Jamal Musiala. W samej końcówce honorowego gola dla gospodarzy zdobył jeszcze Mario Pasalic, który ustalił ostateczny wynik na 1:6.

Spotkanie rewanżowe pomiędzy tymi zespołami zaplanowano na 18 marca o godzinie 21:00 na stadionie Bayernu.

Atalanta Bergamo - Bayern Monachium 1:6 (0:3)

Bramki: Mario Pasalic 90+3 - Josip Stanisic 12; Michael Olise 22, 64; Serge Gnabry 25; Nicolas Jackson 52; Jamal Musiala 67.

Atalanta: Marco Carnesecchi - Davide Zappacosta (67. Raoul Bellanova), Isak Hien, Sead Kolasinac (55. Honest Ahanor), Lorenzo Bernasconi - Kamaldeen Sulemana (73. Lazar Samardzic), Marten de Roon, Mario Pasalic, Nicola Zalewski (55. Yunus Musah) - Nikola Krstovic, Gianluca Scamacca (46. Berat Djimsiti).

Bayern: Jonas Urbig - Josip Stanisic (86. Raphael Guerreiro), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer [46. Alphonso Davies (71. Tom Bischof)] - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (68. Leon Goretzka) - Michael Olise, Serge Gnabry (46. Jamal Musiala), Luis Diaz - Nicolas Jackson.

Żółte kartki: Yunus Musah - Konrad Laimer, Michael Olise, Joshua Kimmich.

Sędziował: Espen Andreas Eskas (Norwegia).