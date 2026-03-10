Aluron mistrzem? Losy najlepszych drużyn fazy zasadniczej PlusLigi w play-off

Aluron CMC Warta Zawiercie ma jeszcze do rozegrania dwa spotkania w fazie zasadniczej PlusLigi, jest już jednak pewna pierwszej pozycji w tabeli po tej części rozgrywek. Jurajscy Rycerze czekają na swojego przeciwnika w ćwierćfinale, którym będzie ósma drużyna w tabeli.

Przypomnijmy, że w obecnym sezonie w ćwierćfinale i półfinale rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów, a w meczach o medale - do trzech zwycięstw. Na każdym etapie rozgrywek zawiercianie będą mieli przewagę własnego boiska, to znaczy rozegrają w roli gospodarza pierwsze i ewentualne trzecie (a w meczach o medale również piąte) spotkania. Warto jednak zaznaczyć, że w fazie play-off będą podejmować rywali w Sosnowcu, a nie w Zawierciu.

W dotychczasowych 25 sezonach rozgrywek PLS/PlusLigi aż 17 razy zwycięzca fazy zasadniczej sięgał później po złoty medal mistrzostw Polski. Siedem razy przegrywał rywalizację w play-off, w tym zaledwie trzykrotnie nie zdołał zakwalifikować się do ścisłego finału; jeden sezon nie został dokończony.

