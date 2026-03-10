Blisko cztery lata zawieszenia. Tenisistka ukarana za ustawianie meczów

Decyzja organów nadzorczych jest następstwem dochodzenia w sprawie wydarzeń z lat 2023-2024. W tym okresie Tuajewa brała udział w zawodach rangi ITF, podczas których, jak sama potwierdziła, dopuściła się manipulowania wynikami dwóch własnych spotkań. Dobrowolne przyznanie się do winy oraz rezygnacja z prawa do oficjalnego przesłuchania umożliwiły sprawne zakończenie postępowania dyscyplinarnego.

Poza wieloletnim wykluczeniem z rywalizacji, na tenisistkę nałożono grzywnę w wysokości 30 tysięcy dolarów. Czas trwania dyskwalifikacji z zawodów jest liczony od grudnia 2025 roku, kiedy to Rosjanka została objęta tymczasowym zawieszeniem.

W przypadku uregulowania zobowiązań finansowych, 26-latka będzie mogła wznowić karierę we wrześniu 2029 roku. Do tego momentu obowiązuje ją surowy zakaz nie tylko startów w oficjalnych turniejach, ale również pełnienia funkcji trenerskich czy nawet przebywania na trybunach podczas imprez organizowanych przez m.in. ATP, WTA oraz ITF.

Tuajewa w swojej karierze najwyżej sklasyfikowana była na 1282. miejscu w rankingu światowym.