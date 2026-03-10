Bohater Bogdanki zostaje w Lublinie! Siatkarscy mistrzowie Polski właśnie to ogłosili
Maciej Zając, który w niedzielę był bohaterem meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin, przedłużył kontrakt z zespołem mistrza Polski. Poinformowano o tym w mediach społecznościowych klubu.
Zając był jednym z bohaterów hitowego starcia 25. kolejki PlusLigi pomiędzy PGE Projektem Warszawa i Bogdanką LUK-iem Lublin. Polski środkowy zdobył w tym spotkaniu 12 punktów: 11 atakiem i jeden blokiem. Zanotował przy tym aż 79% skuteczności.
Mistrzowie Polski ostatecznie triumfowali 3:1, a postawa Zająca nie umknęła uwadze komisarza zawodów. Za swoją postawę otrzymał on statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika tego meczu.
Jak się okazuje, solidna gra ma swoje pozytywne konsekwencje. W mediach społecznościowych Bogdanki poinformowano, że 23-latek przedłużył kontrakt z lubelską drużyną na kolejny sezon.
"Zostaję, bo w Lublinie siła" - powiedział Zając w najnowszym wideo.
To kolejny siatkarz, który zostaje w Bogdance. Wcześniej umowę z klubem przedłużyli Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Marcin Komenda, Aleks Grozdanov, Mateusz Malinowski, Hilir Henno, Rafał Prokopczuk oraz Daenan Gyimah.
Lublinianie w tym sezonie walczą o pełną pulę. Zdobyli już bowiem Superpuchar oraz Puchar Polski, a wciąż mają szansę na zwycięstwo w PlusLidze i Lidze Mistrzów.