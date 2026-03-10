Były piłkarz Bayernu obnażył Lewandowskiego. Oto, co uważają o nim kibice w Niemczech

Robert Lewandowski reprezentował barwy Bayernu Monachium w latach 2014-2022. Rozegrał dla niego 375 meczów, w których strzelił 344 gole i zanotował 73 asysty. Po ośmiu sezonach zdecydował się jednak odejść i podpisać kontrakt z Barceloną. Bayern po roku bez typowego napastnika wykupił Harry'ego Kane'a z Tottenhamu za 95 mln euro.

Były piłkarz Bayernu Dietmar Hamann uważa, że Kane już teraz jest jednak bardziej lubiany przez kibiców.

- Kane jest zawodnikiem zespołowym, cofa się do defensywy, gdy trzeba się bronić. Wykonuje odbiory na skraju pola karnego, czego Lewandowski nigdy nie robił. Myślę, że właśnie dlatego jest tak uwielbiany i kochany przez kibiców Bayernu Monachium. Lewandowski zawsze miał łatkę samolubnego - tłumaczył, cytowany przez goal.com.

Anglik od samego początku w nowym klubie spisuje się doskonale i robi, co może, by pobić rekord Polaka, który w sezonie 2020/21 zanotował 41 trafień w Bundeslidze. Hamann zaznaczył, że to nie rekord pozwoli mu jednak zapisać się w pamięci.

- Rekord Bundesligi to jedno, ale myślę, że Bayern musi w tym sezonie pójść o krok dalej, bo Kane nie młodnieje. Gdyby udało mu się wygrać Ligę Mistrzów, myślę, że na zawsze zagościłby w sercach kibiców Bayernu - podsumował.