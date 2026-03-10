Dramat znanego piłkarza. Klub przekazał tragiczną informację

Piłka nożna

Znany niemiecki piłkarz Eduard Loewen przeżywa dramat. W wieku zaledwie 29 lat zmarła jego żona, Ilona. Kobieta przegrała walkę z rakiem.

Zbliżenie na płomień świecy na czarnym tle. Płomień jest jasny i unosi się pionowo, tworząc delikatne fale. Widać zarys stopionego wosku wokół knota.
fot. PAP
Nie żyje Iwona Loewen

Informacja o chorobie żony piłkarza przekazano w 2024 roku. Poinformowano także, że kobieta wymaga operacji. Podczas niej u 27-letniej wówczas Loewen wykryto guza mózgu.

 

Niestety, po około dwóch latach kobieta przegrała walkę z chorobą. O jej śmierci poinformował m.in. obecny klub Loewena, St. Louis City SC.

 

"Po dwuletniej walce z rakiem Ilona Loewen zmarła rano 9 marca 2026 r. Łączymy się w bólu z Edu i wszystkimi, których dotknęła ta strata, i prosimy społeczność City o modlitwę w tym trudnym czasie. Ilona była pięknym przykładem miłości, pokory i dobroci i będzie nam jej bardzo brakować" - napisano.

 

Loewen bronił barw takich zespołów jak 1. FC Nuernberg, Herthy Berlin, FC Augsburg i VfL Bochum. Miał również epizod w młodzieżowej reprezentacji Niemiec.

