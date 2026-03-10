Hurkacz zagra debla z kapitanem reprezentacji Polski! Co za wieści

Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie imprezy ATP Masters 1000 w Indian Wells, przegrywając z Amerykaninem Aleksandarem Kovacevicem. Kolejnym startem Polaka w głównym tourze będzie drugi turniej z cyklu "Sunshine Double" - "tysięcznik" w Miami.

Między tymi dwoma prestiżowymi zawodami Hurkacz, który notuje serię pięciu porażek z rzędu, w poszukiwaniu formy pierwszy raz od 2019 roku zdecydował się zejść na poziom ATP Challenger Tour. Polak w Cap Cana został rozstawiony z numerem 4., dzięki czemu w pierwszej rundzie ma wolny los. W drugiej jego przeciwnikiem będzie Włoch - Francesco Maestrelli lub Mattia Bellucci.

Singiel to nie koniec. Hurkacz na Dominikanie wystartuje również w deblu. Jego partnerem będzie kapitan reprezentacji Polski w United Cup i członek jego sztabu - Mateusz Terczyński. Biało-Czerwoni, którzy otrzymali dziką kartę, w pierwszej fazie zmierzą się z Izraelczykiem Danielem Cukiermanem i Amerykaninem Treyem Hilderbrandem.

jc, Polsat Sport