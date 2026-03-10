W grze pojedynczej w Indian Wells wystartowało po 96 tenisistów i tenisistek, o 32 mniej niż w Wielkim Szlemie. To spowodowało, że ci rozstawieni, właśnie 32, do zmagań przystąpili od drugiej rundy. Dla reszty droga do zwycięstwa jest taka sama jak w Wielkim Szlemie, czyli wymaga wygrania aż siedmiu meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Przełomowa decyzja Hurkacza! Zrobi to po raz pierwszy od 2019 roku



Mężczyźni w Indian Wells grają od 1974 roku, a kobiety od 1989. Jednak dopiero od 1996 obie płcie rywalizują tam w tym samym czasie, a od 2004 w obecnym, 96-osobowym, formacie.



Serb Novak Djokovic i Szwajcar Roger Federer wygrali tam pięć razy. Wśród kobiet dziesięć tenisistek ma na koncie po dwa triumfy. Jedną z nich jest Świątek. Obronić tytuł zdołała jedynie Martina Navratilova w 1991 roku.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Novak Djokovic - Jack Draper na Polsatsport.pl.

Polsat Sport