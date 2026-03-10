Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?
Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa to wtorkowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Trentino - Projekt? Kto wygrał mecz Trentino - Projekt w LM siatkarzy?
W pierwszym meczu Projekt u siebie przegrał 2:3. Włosi wypracowali więc sobie bardzo solidną zaliczkę przed rewanżowym starciem przed własną publicznością.
Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online
Wicelider PlusLigi, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0. W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w „złotym secie”.
Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z... Bogdanką LUK Lublin.
Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.
Wynik meczu Itas Trentino - Projekt Warszawa poznamy w środę 11 marca. O tym, kto wygrał mecz Trentino - Projekt, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.