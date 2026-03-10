Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa to wtorkowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Trentino - Projekt? Kto wygrał mecz Trentino - Projekt w LM siatkarzy?

Siatkarze PGE Projekt Warszawa podczas meczu, jeden z nich uśmiecha się do kamery.
fot. PAP
Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

W pierwszym meczu Projekt u siebie przegrał 2:3. Włosi wypracowali więc sobie bardzo solidną zaliczkę przed rewanżowym starciem przed własną publicznością.

 

Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

 

Wicelider PlusLigi, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0. W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w „złotym secie”.

 

Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z... Bogdanką LUK Lublin.

 

Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

Itas Trentino - Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Itas Trentino - Projekt Warszawa poznamy w środę 11 marca. O tym, kto wygrał mecz Trentino - Projekt, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYITAS TRENTINOPGE PROJEKT WARSZAWASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Okiem Diabła. Lemański
Zobacz także

Polski siatkarz skradł show! To nie pierwsza taka zmiana w historii

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 