Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

W pierwszym meczu Projekt u siebie przegrał 2:3. Włosi wypracowali więc sobie bardzo solidną zaliczkę przed rewanżowym starciem przed własną publicznością.

Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Wicelider PlusLigi, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0. W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w „złotym secie”.

Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z... Bogdanką LUK Lublin.

Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

Itas Trentino - Projekt Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Itas Trentino - Projekt Warszawa poznamy w środę 11 marca. O tym, kto wygrał mecz Trentino - Projekt, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.

Polsat Sport