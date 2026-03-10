Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paralimpijskich. Ile medali zdobyła Polska?

Uczestnicy paralimpiady, która trwa do 15 marca, rywalizują o 79 kompletów medali. Zawody odbywają się w Mediolanie (parahokej), Cortinie d'Ampezzo (narciarstwo alpejskie, snowboard, curling na wózkach) i Val di Fiemme (narciarstwo biegowe i biathlon).

Polacy występują w dziewięcioosobowym składzie. Sześcioro z nich przystępuje do startów z pomocą przewodników.

Biało-czerwoni wywalczyli do tej pory 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych.

W poprzedniej edycji w 2022 roku w Pekinie nie stanęli na podium.

Aktualna klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paralimpijskich dostępna pod TYM LINKIEM.

