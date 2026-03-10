Klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paralimpijskich. Ile medali zdobyła Polska?
Trwają Zimowe Igrzyska Paralimpijskie 2026. Jak wygląda aktualna klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paralimpijskich? Ile medali zdobyła Polska?
Uczestnicy paralimpiady, która trwa do 15 marca, rywalizują o 79 kompletów medali. Zawody odbywają się w Mediolanie (parahokej), Cortinie d'Ampezzo (narciarstwo alpejskie, snowboard, curling na wózkach) i Val di Fiemme (narciarstwo biegowe i biathlon).
Polacy występują w dziewięcioosobowym składzie. Sześcioro z nich przystępuje do startów z pomocą przewodników.
Biało-czerwoni wywalczyli do tej pory 45 medali: 11 złotych, 6 srebrnych i 28 brązowych.
W poprzedniej edycji w 2022 roku w Pekinie nie stanęli na podium.
Igrzyska paralimpijskie potrwają do 15 marca.
Aktualna klasyfikacja medalowa Zimowych Igrzysk Paralimpijskich dostępna pod TYM LINKIEM.