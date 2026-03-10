Kolejny zawodnik na radarze Legii! Strzelał gole w Lidze Mistrzów

Teuwsen trafił do akademii Ajaksu latem 2023 roku z ekipy VVV-Venlo. W bieżących rozgrywkach występuje on w zespole U-19, dla którego zdobył siedem bramek w lidze oraz trzy gole w rozgrywkach UEFA Youth League. Jedno z tych trafień zaliczył w lutowym meczu przeciwko Legii. Starcie zakończyło się wówczas zwycięstwem polskiej drużyny 2:1. To właśnie po tym spotkaniu stołeczny klub podjął pierwszą, oficjalną próbę zakontraktowania piłkarza.

Aktualna sytuacja prawna zawodnika pozwala na prowadzenie z nim rozmów, ponieważ nie podpisał on jeszcze z Ajaksem profesjonalnego kontraktu. Holenderski klub zamierza zaproponować mu taką umowę, jednak Legia zapowiedziała ponowienie swojej propozycji w lipcu. Teuwsen jest obecnie najskuteczniejszym strzelcem w swojej kategorii wiekowej w ekipie "de Amsterdammers".

Wszystkie decyzje dotyczące przyszłości Holendra mają zapaść po zakończeniu trwającego sezonu.

Na ten moment napastnik pozostaje w kadrze Ajaksu, a jego ewentualne przenosiny do PKO BP Ekstraklasy będą uzależnione od wyniku letnich negocjacji między obiema stronami.