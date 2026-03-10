Lewandowski trenuje mimo bolesnego urazu. Wrócił szybciej niż zakładano

Bolesna kontuzja w meczu z Villarrealem



W tym sezonie Robert Lewandowski zamiennie pełni rolę rezerwowego oraz pierwszego napastnika FC Barcelony. 28 lutego w meczu 26. kolejki ligi hiszpańskiej przeciwko Villarrealowi Polak usiadł na ławce, jednak wszedł na boisko w 67. minucie meczu.

W doliczonym czasie gry strzelił gola. Po meczu okazało się jednak, że spotkanie skończył z bolesnym urazem. W jednym ze starć doznał złamania lewej kości oczodołu, co badania potwierdziły w niedzielę 1 marca. Wydawało się, że czeka go długa przerwa.

Opuścił tylko pucharowy mecz z Atletico



Zgodnie z przypuszczeniami, Roberta Lewandowskiego zabrakło w kadrze Barcelony na mecz z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. Polak pauzował z powodu urazu i pracował nad powrotem na boisko. Ten nastąpił niezwykle szybko. Okazało się bowiem, że już po tygodniu znów znalazł się w kadrze meczowej.

Dziennik "Mundo Deportivo" pisał o tym, że "Barcelona przyspieszyła proces, aby napastnik mógł jak najszybciej otrzymać niezbędną ochronę".

Tym razem w 27. kolejce La Liga jego FC Barcelona grała na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Polak wszedł na boisko w trakcie meczu z charakterystyczną maską. Dostał około 30 minut i znów spisywał się dobrze. Udowodnił, że jest fizycznym fenomenem.

Polak zyskał przydomek "Pancernik"



Z podziwu nie mogą wyjść przedstawiciele mediów, którzy spodziewali się dłuższej przerwy kapitana reprezentacji Polski. Robert Lewandowski szybko zyskał przydomek "Pancernik" w serwisie internetowym sport.es. Z kolei "Mundo Deportivo" podkreśliło profesjonalizm zawodnika.

Pod tym względem nie ma co zarzucić Robertowi Lewandowskiemu. Nie brakuje mu motywacji i chęci do gry. Walczy o śrubowanie swoich strzeleckich rekordów oraz nowy kontrakt w Barcelonie. Obecny wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Czy Lewandowski zagra przeciwko Newcastle?



Już we wtorek 10 marca Barcelona zagra na wyjeździe z Newcastle w ramach pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Początek o godzinie 21:00.

Polsat Sport