Liga Mistrzów siatkarzy: Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa to mecz w ramach play-offów o ćwierćfinału Ligi Mistrzów siatkarzy. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarz w białej koszulce z numerem 9 i logo PGE PGE Energia, wskazujący palcem w lewo, podczas meczu w hali sportowej.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa?

W siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowały cztery kluby z Polski. Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie wygrały swoje grupy i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa do czołowej ósemki muszą natomiast przedzierać się przez rundę play-off.


Zespół ze stolicy trafił w barażach na Trentino. W pierwszym spotkaniu Warszawianie przegrali u siebie 2:3.


Projekt nie odbudował się w kolejnym meczu ligowym, ponieważ w niedzielę przed własną publicznością uległ Bogdance 1:3. Wicelider ekstraklasy, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0. W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w "złotym secie".

Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa w środę 11 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Wojtaszek: W końcówce pierwszego seta popełniliśmy sześć prostych błędów na zagrywce
Zobacz także

Siatkarze Bogdanki górą w hicie PlusLigi! Drugie miejsce Projektu zagrożone

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 