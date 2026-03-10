Gdzie obejrzeć mecz Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa?

W siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowały cztery kluby z Polski. Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie wygrały swoje grupy i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa do czołowej ósemki muszą natomiast przedzierać się przez rundę play-off.



Zespół ze stolicy trafił w barażach na Trentino. W pierwszym spotkaniu Warszawianie przegrali u siebie 2:3.



Projekt nie odbudował się w kolejnym meczu ligowym, ponieważ w niedzielę przed własną publicznością uległ Bogdance 1:3. Wicelider ekstraklasy, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0. W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w "złotym secie".

Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa w środę 11 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.