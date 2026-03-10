Liga Mistrzów siatkarzy: Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów to mecz w ramach play-offów o ćwierćfinału Ligi Mistrzów siatkarzy. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Siatkarze rywalizują o piłkę podczas meczu halowego.
Gdzie obejrzeć mecz Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów?

W siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowały cztery kluby z Polski. Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie wygrały swoje grupy i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa do czołowej ósemki muszą natomiast przedzierać się przez rundę play-off.


Rzeszowianie w pierwszym spotkaniu we własnej hali nie dali większych szans mistrzowi Belgii, zwyciężając 3:0. W rewanżu muszą wygrać dwa sety, by zakwalifikować się do kolejnej rundy.


Lepszy z tej pary w ćwierćfinale zmierzy się z Ziraatem Bankkartem Ankara. Siatkarzem tego klubu jest Tomasz Fornal.


Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów w czwartek 12 marca w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 