Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03

Piłka nożna

Galatasaray pokonało Liverpool 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed nami jeszcze trzy spotkania m.in. Newcastle - FC Barcelona. Sprawdź wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów.

Piłkarze Galatasaray świętujący bramkę, jeden z nich jest podnoszony przez kolegów.
fot. PAP
Galatasaray pokonało Liverpool w Lidze Mistrzów

W pierwszym wtorkowym meczu Galatasaray sprawiło niespodziankę i wygrało z Liverpoolem 1:0. Jedynego gola strzelił już w 7. minucie Mario Lemina, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Dlaczego zawsze on?

 

Gospodarze mogli nawet podwyższyć wynik, ale nieskuteczny był choćby Victor Osimhen. W drugiej odsłonie do siatki trafił Virgil van Dijk, natomiast sędzia odgwizdał przewinienie i nie uznał tej bramki.

 

Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03

 

Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)

Bramka: Lemina (7')

 

Atalanta - Bayern Monachium - 10 marca, godz. 21:00.

 

Atletico Madryt - Tottenham - 10 marca, godz. 21:00.

 

Newcastle - FC Barcelona - 10 marca, godz. 21:00.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ATLETICO MADRYTBAYERN MONACHIUMFC BARCELONALIGA MISTRZÓWLIVERPOOLPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem z Szachtarem Donieck
Zobacz także

Liga Konferencji: Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 