W pierwszym wtorkowym meczu Galatasaray sprawiło niespodziankę i wygrało z Liverpoolem 1:0. Jedynego gola strzelił już w 7. minucie Mario Lemina, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym.

Gospodarze mogli nawet podwyższyć wynik, ale nieskuteczny był choćby Victor Osimhen. W drugiej odsłonie do siatki trafił Virgil van Dijk, natomiast sędzia odgwizdał przewinienie i nie uznał tej bramki.

Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03

Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)

Bramka: Lemina (7')

Atalanta - Bayern Monachium - 10 marca, godz. 21:00.

Atletico Madryt - Tottenham - 10 marca, godz. 21:00.

Newcastle - FC Barcelona - 10 marca, godz. 21:00.

HP, Polsat Sport