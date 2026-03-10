Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03
Galatasaray pokonało Liverpool 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed nami jeszcze trzy spotkania m.in. Newcastle - FC Barcelona. Sprawdź wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów.
W pierwszym wtorkowym meczu Galatasaray sprawiło niespodziankę i wygrało z Liverpoolem 1:0. Jedynego gola strzelił już w 7. minucie Mario Lemina, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym po rzucie rożnym.
ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Dlaczego zawsze on?
Gospodarze mogli nawet podwyższyć wynik, ale nieskuteczny był choćby Victor Osimhen. W drugiej odsłonie do siatki trafił Virgil van Dijk, natomiast sędzia odgwizdał przewinienie i nie uznał tej bramki.
Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03
Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)
Bramka: Lemina (7')
Atalanta - Bayern Monachium - 10 marca, godz. 21:00.
Atletico Madryt - Tottenham - 10 marca, godz. 21:00.
Newcastle - FC Barcelona - 10 marca, godz. 21:00.Przejdź na Polsatsport.pl