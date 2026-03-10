Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki meczów ćwierćfinałowych

Cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jeden przedstawiciel Polski to obsada ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń siatkarek. VakifBank Stambuł, Fenerbahce Medicana Stambuł, Eczacibasi Dynavit Stambuł, A. Carraro Prosecco Doc Conegliano i DevelopRes Rzeszów to drużyny, które wywalczyły bezpośredni awans do czołowej ósemki. Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano oraz Zeren SK Ankara dotarły do 1/4 finału przez rundę play-off.

Zobacz także: Liga Mistrzyń siatkarek. Gdzie oglądać ćwierćfinały? Transmisje TV i stream online

Siatkarki Numia Vero Volley Milano prowadziły z VakifBankiem Stambuł 2:0, ale drużyna z Turcji odwróciła losy tego starcia - doprowadziła do tie-breaka, w którym gospodynie przegrały 11:15. Zespół trenera Stefano Lavariniego jest więc w trudnej sytuacji przed rewanżem, który zostanie rozegrany w Stambule. Gospodyniom nie pomogło nawet 38 punktów, które wywalczyła Paola Egonu. Po drugiej stronie siatki znakomicie zaprezentowała się Marina Markova, która zamknęła mecz atakiem blok-aut, zdobyła 37 oczek i została uznana MVP tego spotkania.

Na 18 i 19 marca zaplanowano mecze rewanżowe. Zwycięzcy rywalizacji awansują do turnieju finałowego Ligi Mistrzyń 2026, który zostanie rozegrany w Stambule w dniach 2-3 maja.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzyń siatkarek - wyniki meczów:

2026-03-10: Numia Vero Volley Milano – VakifBank Stambuł 2:3 (26:24, 25:22, 22:25, 22:25, 11:15)

RM, Polsat Sport