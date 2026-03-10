LM siatkarek: Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów to mecz w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzyń siatkarek. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Dwie siatkarki w trakcie meczu, jedna z nich zagrywa piłkę, druga przygotowuje się do odbioru.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów?

W tym tygodniu w Lidze Mistrzyń rozegrane zostaną pierwsze mecze ćwierćfinałowe. DevelopRes, dzięki wygraniu swojej grupy - bezpośrednio zakwalifikował się do tej fazy rozgrywek.


Ekipę mistrzyń kraju od trzech tygodni prowadzi Jelena Blagojević, a pod jej kierunkiem Rzeszowianki w trzech ligowych meczach nie straciły jeszcze seta.


Teraz jednak serbską trenerkę czeka znacznie poważniejsze wyzwanie, jej podopiecznym przyjdzie bowiem zmierzyć się z tureckim Eczacibasi Dynavit. W zespole ze Stambułu występuje m.in. atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak, która, jak podają tureckie media, po sezonie ma opuścić klub. O sile Eczacibasi stanowią także reprezentantki Turcji - Ebrar Karakurt oraz Elif Sahin, a taże Amerykanka Kathryn Plummer.


Pierwsze spotkanie odbędzie się nad Bosforem. Rewanż rozegrany zostanie 18 marca w Rzeszowie.

Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów w środę 11 marca w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 16:45.

