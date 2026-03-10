Mecz Wieczysta Kraków - Polonia Bytom przełożony! Znamy powód

Piłka nożna

Spotkanie 25. kolejki piłkarskiej Betclic 1. ligi między Wieczystą i Polonią Bytom nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z powodu wymiany murawy na stadionie w Sosnowcu, gdzie krakowski zespół rozgrywa mecze w roli gospodarzy.

Mężczyzna w kurtce sportowej z logo Nike i herbem klubu piłkarskiego.
fot. Cyfrasport
Mecz Wieczysta Kraków - Polonia Bytom przełożony. Dlaczego mecz odwołany?

Nowy termin nie został jeszcze wyznaczony.

 

Mecz pierwotnie miał odbyć się 16 marca o godz. 18. Na stadionie w Sosnowcu - oprócz Wieczystej, której krakowski obiekt nie spełnia warunków licencyjnych, i miejscowego drugoligowego Zagłębia - swoje spotkania w Lidze Konferencji rozgrywa także Raków Częstochowa.

 

W 1/8 finału ten zespół będzie tam 19 marca gościł włoską Fiorentinę.

BS, PAP
