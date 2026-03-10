LM siatkarzy: Montpellier HSC VB - Guaguas Las Palmas. Relacja live i wynik na żywo

W sezonie 2025/2026 w siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowało dwadzieścia klubów. Zespoły podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Rywalizuje w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Guaguas Las Palmas - Montpellier HSC VB. Skrót meczu

Francuski Montpellier HSC VB podejmie Guaguas Las Palmas z Hiszpanii. Gospodarze będą musieli odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali na wyjeździe 1:3. Lepszy z tej pary zagra w ćwierćfinale z broniącą trofeum drużyną Sir Sicoma Monini Perugia.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Montpellier HSC VB - Guaguas Las Palmas we wtorek 10 marca o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport