Niespodzianka w Stambule! Angielski gigant pokonany w Lidze Mistrzów

We wrześniu zwycięskiego gola uzyskał Nigeryjczyk Victor Osimhen, a tym razem wynik ustalił już w siódmej minucie Gabończyk Mario Lemina, który zna realia angielskiej piłki z czasów występów w Southampton, Fulham i Wolverhampton Wanderers.

Obie drużyny miały też po jednym nieuznanym golu: dla gospodarzy trafił Osimhen, ale wcześniej jeden z jego kolegów był na spalonym, a Francuz Ibrahima Konate posłał piłkę do siatki pomagając sobie ręką.

Rezerwowym bramkarzem gości był 18-letni Kornel Miściur. Urodzony w Anglii piłkarz ma za sobą występy w reprezentacjach Polski do lat 18 i 19.

Kolejne mecze rozpoczną się o godzinie 21. W dwóch z nich wystąpią polscy piłkarze: Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na wyjazdowe spotkanie z Newcastle United (Wojciech Szczęsny jest rezerwowym bramkarzem gości), a Nicola Zalewski zagra od pierwszej minuty w barwach Atalanty Bergamo u siebie z Bayernem Monachium.

Pozostałe cztery mecze, w tym hit Real Madryt - Manchester City, rozegrane zostaną w środę, a rewanże - 17 i 18 marca.

Finał trwającej edycji LM odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)

Bramka: Mario Lemina 7.

Galatasaray: Ugurcan Cakir - Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs - Lucas Torreira (90+3. Ilkay Gundogan), Mario Lemina (77. Roland Sallai) - Baris Alper Yilmaz (90+3. Eren Elmali), Gabriel Sara (87. Sacha Boey), Noa Lang (77. Yunus Akgun) - Victor Osimhen.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili - Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez (60. Andrew Robertson) - Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister - Mohamed Salah (60. Jeremie Frimpong), Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz (73. Cody Gakpo) - Hugo Ekitike.

Żółte kartki: Davinson Sanchez - Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai.

Sędziował: Jesus Gil Manzano (Hiszpania).

PAP