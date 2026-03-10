Nikola Mazur przed MŚ w short tracku: Chciałabym dobrze zakończyć ten sezon

Niestety nie udało Ci się wywalczyć kwalifikacji olimpijskiej i tym samym nie mogłaś wystartować w igrzyskach w Mediolanie. Przed Tobą mistrzostwa świata w Montrealu. Z jakim nastawieniem podchodzisz do tych zawodów? Czy to brak możliwości startu w Mediolanie będzie dla Ciebie okazją do udowodnienia, że to był taki wypadek przy pracy?

Chciałabym mimo wszystko dobrze zakończyć ten sezon, w ogóle to całe niełatwe czterolecie. Chcę przejechać kilka naprawdę dobrych wyścigów, technicznie i taktycznie, tu kieruję moją uwagę i skupienie. Udowadnianie czegokolwiek, komukolwiek nie jest dla mnie dobrą motywacją.

Jak wyglądały Twoje przygotowania do mistrzostw świata? Z racji igrzysk olimpijskich nie mogliście w tym czasie ćwiczyć w komplecie, ale zapewne cały czas pozostawałaś w rytmie treningowym.

Trenowałam z naszą kadrą juniorów i to był dla mnie paradoksalnie bardzo dobry czas. Miałam okazję odzyskać trochę radości z trenowania, odpocząć mentalnie i taka zmiana środowiska była dla mnie bardzo korzystna. Mogłam też skupić się bardziej na jakości, którą niestety łatwo zgubić w ciężkich przygotowaniach i walce o liczby.

Ostatnie mistrzostwa świata w Pekinie były dla nas niezwykle udane, bo w tych zawodach nasz dorobek medalowy zamknął się trzema miejscami na podium. W Montrealu ten wynik może być trudno powtórzyć, ale z drugiej strony najważniejszą imprezą w tym sezonie były igrzyska olimpijskie i niekoniecznie Ci najlepsi będą w optymalnej formie podczas rywalizacji w Kanadzie.

Jak to bywa w short tracku, ciężko cokolwiek przewidzieć. Jako, że impreza czterolecia już za nami, zawodnicy są na pewno trochę bardziej rozluźnieni, ale i często mniejsza presja i stres sprzyjają wynikom. Chyba jedyne co możemy zrobić, to skupić się na jak najlepszych przejazdach i powalczyć o powtórkę rezultatów z ubiegłego roku.

Jakie cele stawiasz sobie w tych zawodach i patrząc z perspektywy przygotowań do tego startu, to na jakie wyniki liczysz w Kanadzie?

Tak jak wspomniałam, skupię się na jak najlepszym wykonaniu, bo tylko to leży w obszarze mojej kontroli. Lubię jeździć w Montrealu i myślę, że to będzie dla mnie bardzo sprzyjające. Jestem szczerze bardzo ciekawa naszej sztafety żeńskiej. Rok temu wróciłyśmy z tytułem wicemistrzyń świata. W tym roku pod nieobecność Kamili pojedziemy w składzie z naszą najbardziej utytułowaną juniorką Kornelią Woźniak i to może być bardzo ciekawe.

Jak oceniasz występ Biało-Czerwonych w Mediolanie? Czy wyniki, które tam uzyskali, dały Ci poczucie niedosytu czy jednak pokazały realny poziom naszego short tracku.

Myślę, że wszyscy czujemy niedosyt. Byliśmy przygotowani na wyższe miejsca, choć z mojej perspektywy wyniki pokazały co przeoczyliśmy w przygotowaniach. Poziom był naprawdę wysoki, padł nawet rekord świata i widać było na jak wielu płaszczyznach musieli być przygotowani zawodnicy walczący o medale.

Niestety, bardziej od startów naszych reprezentantów w Mediolanie, więcej mówiło się o koszmarnym wypadku Kamili Sellier. Short track jest sportem kontaktowym i takich sytuacji nie uda się uniknąć, ale tutaj to zdarzenie dotyczyło Twojej koleżanki z reprezentacji.

Tak, short track jest sportem kontaktowym, ale tak groźne upadki zdarzają się na szczęście rzadko. To była bardzo stresująca chwila i te kilkanaście godzin później, ale od początku wiedziałam, że Kamila to silna dziewczyna i wyjdzie z tego. Nasza unia łyżwiarska cały czas aktualizuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa, na pewno jest jeszcze przestrzeń do działania, ale niestety czasem nie da się tego uniknąć.

