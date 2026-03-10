LM siatkarek: Numia Vero Volley Milano - VakifBank Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

W ćwierćfinale Ligi Mistrzyń siatkarek zagrają cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jedna z Polski. Niezwykle interesująco zapowiada się starcie Numia Vero Volley Milano - VakifBank Stambuł.

VakifBank Stambuł to najlepsza drużyna grupy A, która z kompletem zwycięstw wyprzedziła Savino Del Bene Scandicci, CS Volei Alba Blaj i Volero Le Cannet.

Numia Vero Volley Milano zajęła drugie miejsce w grupie C za Eczacibasi Dynavit Stambuł, a wyprzedzając drużyny Olympiakos Pireus i OK Zeleznicar Lajkovac. Drużyna, którą prowadzi trener Stefano Lavarini, do 1/4 finału przebijała się przez rundę play-off. Wyeliminowała w niej Olympiacos, dwukrotnie wygrywając 3:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Numia Vero Volley Milano - VakifBank Stambuł we wtorek 10 marca o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport