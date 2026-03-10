PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Gdzie obejrzeć?

Hubert PawlikSiatkówka

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów to zaległy mecz 20. kolejki PlusLigi. Gdzie obejrzeć? Transmisja spotkania Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie na Polsat Box Go.

Grupa siatkarzy w żółtych i pomarańczowych strojach sportowych na parkiecie, z wyrazem determinacji na twarzach.
fot. PAP
Drużyna z Bełchatowa po sporym kryzysie na początku roku wróciła do dobrej formy. Siatkarze Krzysztofa Stelmacha w czterech ostatnich meczach zanotowali trzy zwycięstwa, a przegrali jedynie z niespodzianką rozgrywek - Indykpolem AZS Olsztyn. W sobotę po wymagającym boju pokonali Ślepsk Malow Suwałki 3:2.

 

Kolejnym rywalem Skry będzie pogrążona w kryzysie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Mimo to nie ma mowy o lekceważeniu rywala. 

 

- Koncentracja od początku do końca i zespołowość. To, czym wygrywamy w tym sezonie. To nam pomaga wierzyć. Jeżeli każdy dołoży swoją cegiełkę i uwierzy, że może dobrze zagrać, to wygramy to spotkanie - przekazał Grzegorz Łomacz, cytowany przez klubową stronę internetową.

 

Zespół z Częstochowy wciąż walczy o utrzymanie, choć sytuacja jest wyjątkowo trudna. Do końca fazy zasadniczej pozostały mu trzy spotkania, natomiast do miejsca gwarantującego pozostanie w PlusLidze traci siedem punktów. 

 

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów w środę 11 marca o godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

NORWID CZĘSTOCHOWAPLUSLIGASIATKÓWKASKRA BEŁCHATÓW
