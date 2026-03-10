PlusLiga: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Gdzie obejrzeć?

Drużyna z Bełchatowa po sporym kryzysie na początku roku wróciła do dobrej formy. Siatkarze Krzysztofa Stelmacha w czterech ostatnich meczach zanotowali trzy zwycięstwa, a przegrali jedynie z niespodzianką rozgrywek - Indykpolem AZS Olsztyn. W sobotę po wymagającym boju pokonali Ślepsk Malow Suwałki 3:2.

Kolejnym rywalem Skry będzie pogrążona w kryzysie Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Mimo to nie ma mowy o lekceważeniu rywala.

- Koncentracja od początku do końca i zespołowość. To, czym wygrywamy w tym sezonie. To nam pomaga wierzyć. Jeżeli każdy dołoży swoją cegiełkę i uwierzy, że może dobrze zagrać, to wygramy to spotkanie - przekazał Grzegorz Łomacz, cytowany przez klubową stronę internetową.

Zespół z Częstochowy wciąż walczy o utrzymanie, choć sytuacja jest wyjątkowo trudna. Do końca fazy zasadniczej pozostały mu trzy spotkania, natomiast do miejsca gwarantującego pozostanie w PlusLidze traci siedem punktów.

Transmisja meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów w środę 11 marca o godz. 17:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.