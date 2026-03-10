Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Podcast poprowadzą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow, którzy przeanalizują najważniejsze wydarzenia w światowym futbolu z ostatniego tygodnia. Eksperci szczególną uwagę poświęcą nadchodzącym meczom 1/8 finału Ligi Konferencji z udziałem polskich zespołów. Już w najbliższy czwartek swoje spotkania rozegrają Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Transmisja obu starć na sportowych antenach Polsatu.

Oprócz tego, w programie poruszony zostanie wątek powołań na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Polski. Warto wspomnieć, że 26 marca na PGE Narodowym podopieczni Jana Urbana zmierzą się w pierwszej rundzie baraży do mistrzostw świata 2026 z Albanią. Jeśli Biało-Czerwoni zwyciężą, w decydującym starciu o awans trafią na lepszego z pary Ukraina - Szwecja (31.03).

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

