Polsat Futbol Cast - 11.03. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Logo Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

Podcast poprowadzą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow, którzy przeanalizują najważniejsze wydarzenia w światowym futbolu z ostatniego tygodnia. Eksperci szczególną uwagę poświęcą nadchodzącym meczom 1/8 finału Ligi Konferencji z udziałem polskich zespołów. Już w najbliższy czwartek swoje spotkania rozegrają Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Transmisja obu starć na sportowych antenach Polsatu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak wyglądał ostatni mecz Lecha w Lidze Konferencji. Jak klub z Poznania poradzi sobie w 1/8 finału?

 

Oprócz tego, w programie poruszony zostanie wątek powołań na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Polski. Warto wspomnieć, że 26 marca na PGE Narodowym podopieczni Jana Urbana zmierzą się w pierwszej rundzie baraży do mistrzostw świata 2026 z Albanią. Jeśli Biało-Czerwoni zwyciężą, w decydującym starciu o awans trafią na lepszego z pary Ukraina - Szwecja (31.03).

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELECH POZNAŃLIGA KONFERENCJILIGA KONFERENCJI UEFAPIŁKA NOŻNAPOLSAT FUTBOL CASTRAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 