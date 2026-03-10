Reprezentant Polski kontuzjowany! Nie zagra w barażach

Dziennik "Fakt" zdradził, że Frankowski nie zostanie powołany do kadry z powodu kontuzji łydki. Trudno jednak zaprzeczyć, że nawet gdyby był zdrowy, miałby znikome szanse na występ w barażach. Po raz ostatni pojawił się przecież na boisku 31 stycznia.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Dlaczego zawsze on?

30-latek był kluczowym zawodnikiem kadry w ostatnich latach. Łącznie rozegrał dla niej 51 meczów, w których strzelił trzy gole. Był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2021 oraz 2024 roku, a ponadto mistrzostw świata w 2022 roku.

Po objęciu funkcji selekcjonera reprezentacji Polski przez Jana Urbana pozycja Frankowskiego wyraźnie się osłabiła. Ostatni występ zanotował w październiku, kiedy wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią.

Pomocnik jest obecnie piłkarzem Stade Rennes. W tym sezonie rozegrał 16 meczów, w których zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty.

Półfinałowy mecz baraży Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Jeśli uda nam się wygrać, w najważniejszym starciu zmierzymy się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Finał zostanie rozegrany we wtorek 31 marca.