Reprezentant Polski kontuzjowany! Nie zagra w barażach

Hubert PawlikPiłka nożna

Przemysław Frankowski nie zostanie powołany na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski - poinformowano. Znamy powód.

Portret mężczyzny w okularach i czerwonej koszulce, siedzącego przed ścianą z logo "ORLEN" i "InPost".
fot. PAP
Jan Urban nie będzie mógł powołać Przemysława Frankowskiego

Dziennik "Fakt" zdradził, że Frankowski nie zostanie powołany do kadry z powodu kontuzji łydki. Trudno jednak zaprzeczyć, że nawet gdyby był zdrowy, miałby znikome szanse na występ w barażach. Po raz ostatni pojawił się przecież na boisku 31 stycznia.

 

30-latek był kluczowym zawodnikiem kadry w ostatnich latach. Łącznie rozegrał dla niej 51 meczów, w których strzelił trzy gole. Był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2021 oraz 2024 roku, a ponadto mistrzostw świata w 2022 roku.

 

Po objęciu funkcji selekcjonera reprezentacji Polski przez Jana Urbana pozycja Frankowskiego wyraźnie się osłabiła. Ostatni występ zanotował w październiku, kiedy wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią.

 

Pomocnik jest obecnie piłkarzem Stade Rennes. W tym sezonie rozegrał 16 meczów, w których zdobył bramkę i zaliczył dwie asysty.

 

Półfinałowy mecz baraży Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Jeśli uda nam się wygrać, w najważniejszym starciu zmierzymy się ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja. Finał zostanie rozegrany we wtorek 31 marca.

Baraże o MŚ - kto wygra 26. marca 2026?
JAN URBANKONTUZJAPIŁKA NOŻNAPRZEMYSŁAW FRANKOWSKIREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKI
