Rosyjska gwiazda tenisa wyzywała kibiców? Tak się tłumaczy

Próba obrony tytułu Mirry Andriejewej podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells zakończyła się niepowodzeniem. Rosjanka odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Czeszką Kateriną Siniakovą.

Po ostatniej piłce tego spotkania Andriejewa dała upust swoim emocjom. Rzuciła rakietą, a opuszczając kort gestykulowała i przeklinała, jak się wydawało, w stronę publiczności.

- Nie jestem dumna z mojego zachowania - powiedziała 18-latka, dodając, że wulgaryzmy wychwycone przez mikrofony nie były skierowane do kibiców.

- Po porażkach po prostu bardzo się złoszczę, więc czasami mówię takie rzeczy do siebie - wyjaśniła.

To nie pierwsza taka afera wokół Andriejewej. Rosjanka przyznała, że musi skupić się na sferze mentalnej.

- To są rzeczy, nad którymi naprawdę muszę wkrótce popracować - stwierdziła.

jc, Polsat Sport