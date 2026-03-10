Sabalenka - Osaka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka to wtorkowe spotkanie Indian Wells 2026. Kto wygrał mecz Sabalenka - Osaka? Jaki był wynik Sabalenka - Osaka?

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka trzyma trofeum.
fot. AFP
Pojedynek Sabalenki z rozstawioną z numerem 16. japońską tenisistką zapowiada się na jeden ze szlagierów tej fazy turnieju. W trzeciej rundzie Białorusinka pokonała Rumunkę Jaqueline Cristian 6:4, 6:1. 

 

Kilka godzin później wyłoniła się następna przeciwniczka dla Białorusinki. Osaka, która współpracuje z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, wygrała z Kolumbijką Camilą Osorio 6:1, 3:6, 6:1.

 

Która z tenisistek wygra ten mecz - Sabalenka czy Osaka?

Wynik meczu Sabalenka - Osaka poznamy we wtorek 10 marca. O tym, kto wygrał, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

