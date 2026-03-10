Siatkarze Perugii poznali rywala w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Powtórka z fazy grupowej

W pierwszym secie górą byli gospodarze, którzy wygrali 25:22. Decydowały błędy własne, których goście popełnili aż dwanaście, jeden z nich w ostatniej akcji seta. W drugiej partii znów błędy odegrały kluczową rolę. Tym razem goście ograniczyli się do czterech pomyłek, a siatkarze z Montpellier sprezentowali rywalom aż dziesięć punktów; w ostatniej akcji zaserwowali w siatkę (20:25).

Trzecia odsłona była wyrównana do stanu 18:18. Później poszła punktowa seria gospodarzy przy zagrywkach Tomasa Lopeza, która rozstrzygnęła seta (24:18). Brakujący punkt dał ekipie Montpellier serwis rywali w siatkę (25:19). W czwartej partii również oglądaliśmy równą grę obu ekip, a w końcówce tym razem lepsi byli siatkarze z Las Palmas. W ostatniej akcji seta gospodarze dotknęli siatki (22:25) i w tym momencie stało się jasne, że to ekipa z Hiszpanii zagra w ćwierćfinale. W tej sytuacji tie-break nie miał już znaczenia dla losów rywalizacji. Trener Guaguas posłał w bój kilku rezerwowych graczy, a gospodarze wygrali na pocieszenie 15:11.

Skrót meczu Montpellier - Las Palmas:

Najwięcej punktów: Simon Hirsch (21), Ezequiel Palacios (19), Tomas Lopez (14) - Montpellier; Francisco Wallysson Souza (21), Osmany Juantorena (14), Nicolas Bruno (12) - Las Palmas. MVP: Miguel Angel De Amo.

Sir Sicoma Monini Perugia i Guaguas Las Palmas rywalizowały ze sobą w grupie C. Broniąca trofeum drużyna z Italii wygrała 3:2 na wyjeździe i 3:1 u siebie, będzie również faworytem w ćwierćfinale.

Montpellier HSC VB - Guaguas Las Palmas 3:2 (25:22, 20:25, 25:19, 22:25, 15:11)

Montpellier: Ezequiel Palacios, Haukea Mare, Simon Hirsch, Tomas Lopez, Quentin Jouffroy, Matias Sanchez – Corentin Phelut (libero) oraz Nicolas Le Goff, Arthur Piazzeta, Vincent Mathias. Trener: Loic Le Marrec.

Las Palmas: Martin Ramos, Miguel Angel De Amo, Osmany Juantorena, Helder Spencer, Francisco Wallysson Souza, Nicolas Bruno – Unai Larranaga Ledo (libero) oraz Augusto Colito, Tomas Rousseaux, Jorge Almansa, Jean Pascal Diedhiou, Ezequiel Pérez Figueroa (libero), Dobromir Dimitrov. Trener: Sergio Miguel Camarero.

Pierwszy mecz - 1:3. Awans: Guaguas Las Palmas.

