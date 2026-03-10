Stało się! Goncalo Feio odchodzi z Radomiaka

Hubert PawlikPiłka nożna

Goncalo Feio przestał pełnić funkcję trenera Radomiaka Radom - poinformował prezes Sławomir Stempniewski podczas wtorkowej konferencji prasowej. Wiemy, kto zastąpił Portugalczyka.

Trener piłkarski w czarnym dresie zakrywa twarz dłońmi, stojąc na ławce rezerwowych.
fot. Cyfrasport
Goncalo Feio odchodzi z Radomiaka Radom

Prezes Sławomir Stempniewski przekazał, że następcą Feio został dotychczasowy asystent Kiko Ramirez. - Dzień po meczu (z GKS-em Katowice - przyp. red.) trener przekazał informację piłkarzom i sztabowi, że nie będzie prowadził drużyny. Zastąpi go Kiko Ramirez, który dotychczas pełnił funkcję asystenta. Skład sztabu się nie zmienia - oznajmił, cytowany przez PAP.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mecz Wieczysta Kraków - Polonia Bytom przełożony! Znamy powód

 

W ostatnich tygodniach na temat Feio zrobiło się bardzo głośno. Najpierw został zawieszony na pięć meczów za zniesławienie sędziego podczas meczu Radomiak Radom - Korona Kielce. Jeszcze większa burza w mediach wybuchła po spotkaniu Radomiaka z GKS-em Katowice (0:1).

 

"Przegląd Sportowy Onet" poinformował w poniedziałek, że miało dojść do sporej awantury z udziałem szkoleniowca z jednym z lokalnych radnych. Rzekomo Portugalczyk miał zostać uderzony, a jego żona wezwała policję.

 

- W wyniku sprzeczki, do której doszło na klubowym korytarzu po meczu Radomiaka, 57-letni mężczyzna miał uderzyć 36-letniego mężczyznę – powiedziała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz w rozmowie z PAP.

 

Portal Radom24 podał, że przyczyną awantury miał być zły stan murawy stadionu przy ul. Struga 63. - Szkoleniowiec w niewybrednych słowach miał oskarżyć go przy świadkach o złe przygotowanie boiska - można było przeczytać.

 

Już w piątek Radomiak zmierzy się na własnym stadionie z Legią Warszawa. Będzie to debiut w nowej roli dla Ramireza.

