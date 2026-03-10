Świetny start reprezentantów Polski na paraigrzyskach!

Zimowe

Michał Gołaś wraz z przewodnikiem Kacprem Walasem zajęli piąte miejsce w kombinacji alpejskiej podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026.

Dwóch mężczyzn w czerwonych strojach narciarskich z białymi napisami "POLSKA" daje kciuk w górę.
Po przejeździe supergiganta polski duet zajmował siódme miejsce z czasem 1:19.41.

 

W slalomie polski duet pojechał znakomicie, uzyskując drugi czas przejazdu – 42.62, co pozwoliło awansować w klasyfikacji końcowej na piąte miejsce.


Świetna jazda w slalomie to bardzo dobry prognostyk przed kolejnymi startami w konkurencjach technicznych.

 

Zimowe igrzyska paralimpijskie potrwają do 15 marca. Polscy sportowcy nie stanęli jeszcze na podium. 

