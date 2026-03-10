Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w nowym sezonie. Wielkie powroty polskich gwiazd!

Siatkówka

Wojciech Drzyzga, Marcin Lepa i Jakub Bednaruk na łamach Prawdy Siatki przeanalizowali, jacy siatkarze mają zagrać w barwach klubów PlusLigi w nowym sezonie. Szykują się głośne powroty na polskie parkiety!

Warto dodać, że są to prognozowane, niepełne kadry wybranych drużyn na rozgrywki 2026/2027.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Pierwszy taki przypadek w Polsce". Siatkarz musiał wydać na to fortunę. Zapadła przełomowa decyzja

 

Choć nadal w najlepsze trwa sezon 2025/2026, w mediach sporo mówi się już o składach drużyn na kolejny sezon PlusLigi. Sugerując się medialnymi doniesieniami, nowy sezon PlusLigi zapowiada się niezwykle emocjonująco, jeśli chodzi o rynek transferowy.

 

Dość powiedzieć, że na polskie parkiety mają wrócić między innymi Tomasz Fornal czy Maciej Muzaj.

 

W jakich klubach zagrają?

Tak mają wyglądać składy klubów PlusLigi w sezonie 2026/2027:

