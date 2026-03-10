Tak wyglądał ostatni mecz Lecha w Lidze Konferencji. Jak klub z Poznania poradzi sobie w 1/8 finału?

Lech wystąpił w lutowych barażach, do których przystąpiły ekipy z miejsc 9-24 w tabeli. Wyeliminował w nich fiński KuPS Kuopio, wygrywając 2:0 na wyjeździe i w rewanżu 1:0 u siebie.

Gdzie obejrzeć mecz Lech - Szachtar w Lidze Konferencji?

„Kolejorz”, po sześciu kolejnych zwycięstwach (czterech w PKO BP Ekstraklasie i dwóch w LK), nieco wyhamował. Odpadł w ćwierćfinale STS Pucharu Polski po porażce u siebie z Górnikiem Zabrze 0:1, zaś w sobotę przegrał ligowe spotkanie w Łodzi z Widzewem 1:2.

- Musimy kontynuować naszą pracę i ciężko trenować. Przegraliśmy teraz dwa razy z rzędu, ale jeszcze przed chwilą mieliśmy serię sześciu zwycięstw. Może za chwilę znów uda nam się złapać taką passę. Na ten moment nie ma nic straconego. Nie będę panikował po dwóch porażkach – powiedział trener Lecha Niels Frederiksen.

Lech oba spotkania 1/8 finału LK rozegra w Polsce. Szachtar z racji wojny w Ukrainie w tym sezonie występuje jako gospodarz w europejskich pucharach w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień gra Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, której uległ w październiku w fazie ligowej 1:2.

Lech, jeśli upora się z Szachtarem, w ćwierćfinale zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Tak wyglądał ostatni mecz Lecha w Lidze Konferencji:

Transmisja meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck w czwartek 12 marca od 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od 17.00. Z kolei o 22.50 studio pomeczowe.

BS, PAP, Polsat Sport