Tak wyglądał ostatni mecz Rakowa w LKE. Jak klub z Częstochowy poradzi sobie w 1/8 finału?

Raków zajął drugą lokatę w fazie zasadniczej Ligi Konferencji i do 1/8 finału awansował bezpośrednio - takie prawo przysługiwało ośmiu najlepszym zespołom.

Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?

Przeprowadzone 27 lutego w siedzibie UEFA w Nyonie losowanie - gdzie każda z drużyn miała tylko dwie możliwe opcje, jeśli chodzi o rywali - skojarzyło Raków z Fiorentiną. Co ciekawe ekipa z Florencji w barażach wyeliminowała Jagiellonię Białystok.

Drużyna Łukasza Tomczyka, który w zimowej przerwie zastąpił Marka Papszuna, skuszonego ofertą z Legii Warszawa, wygrała dwa ostatnie mecze. Najpierw, choć nie bez problemów, awansowała do półfinału STS Pucharu Polski, zwyciężając pod dogrywce trzecioligową Avię Świdnik 2:1, a w niedzielę pokonała u siebie w PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin 2:0.

W przypadku pokonaniu w dwumeczu Fiorentiny, Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Tak wyglądał ostatni mecz Rakowa w Lidze Konferencji:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisję meczu Fiorentina - Raków Częstochowa będzie można obejrzeć w czwartek 12 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.

BS, PAP, Polsat Sport