To może być najbardziej nerwowe starcie. Lech i Szachtar budzą wielkie emocje

Szachtar wydaje się faworytem



Faworytem tego dwumeczu jest Szachtar Donieck. Ukraiński zespół w fazie ligowej zajął szóste miejsce, co dało mu bezpośredni awans do 1/8 finału. Dla porównania Lech musiał walczyć w fazie play-off, gdzie jednak bez większych problemów pokonał fińskie KuPS.

Doświadczenie w Europie, poziom piłkarski i finanse to atrybuty przemawiające na korzyść Ukraińców. Swoich obaw przed tym dwumeczem nie ukrywa ekspert Polsatu Sport, Bożydar Iwanow. W rozmowie z Karoliną Szostak powiedział o Szachtarze: "To nadal jest ekipa, jak mi się wydaje, jedna z czterech najmocniejszych w Lidze Konferencji".

Mistrz Polski wpadł w mały dołek



Jeszcze do początku marca Lech Poznań znajdował się na fali i wygrał sześć spotkań o stawkę z rzędu. Teraz jednak Kolejorz wydaje się w małym dołku:

- najpierw odpadł w ćwierćfinale Pucharu Polski po domowej porażce z Górnikiem Zabrze

- później przyszła wyjazdowa porażka w lidze z będącym w strefie spadkowej Widzewem Łódź.

Ta strata punktów może znacznie utrudnić "Kolejorzowi" walkę o obronę tytułu mistrza Polski. Niels Frederiksen i jego sztab muszą szybko wpłynąć na zespół, aby odpowiednio przygotować go do rywalizacji z ukraińskim potentatem.

Muszą zagrać na maksimum swoich możliwości



Pierwsze spotkanie ma bardzo duże znaczenie dla walki o awans, dlatego piłkarze Lecha Poznań muszą zagrać na maksimum swoich możliwości. Nie ma mowy o lekceważeniu rywala. Trener pośle do boju najmocniejszą jedenastkę.

Nawet jednobramkowe zwycięstwo może być na wagę złota. Poznaniacy chcą wziąć przykład z Legii Warszawa, która w tym sezonie pokonała już Szachtar na wyjeździe i była to jedyna porażka Ukraińców w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA.

Prognozowana "11" Lecha:

Mrozek - Gurgul, Milić, Mońka, Pereira - Palma, Jagiełło, Kozubal, Gholizadeh, Rodriguez - Ishak

Gdzie oglądać mecz Lech-Szachtar?

Transmisja meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck w czwartek 12 marca od 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od 17.00. Z kolei o 22.50 studio pomeczowe.

Polsat Sport