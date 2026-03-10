To może być najbardziej nerwowe starcie. Lech i Szachtar budzą wielkie emocje

Piłka nożna

Lech Poznań w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA stanie przed bardzo trudnym zadaniem. Zmierzy się w dwumeczu z Szachtarem Donieck, a oba mecze zostaną rozegrane w Polsce. Pierwszy z nich już 12 marca na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Czy mistrz Polski okaże się lepszy?

Piłkarz Lecha Poznań w niebieskim stroju z numerem 77 na plecach prowadzi piłkę na boisku.
fot. PAP
Luis Palma

Szachtar wydaje się faworytem


Faworytem tego dwumeczu jest Szachtar Donieck. Ukraiński zespół w fazie ligowej zajął szóste miejsce, co dało mu bezpośredni awans do 1/8 finału. Dla porównania Lech musiał walczyć w fazie play-off, gdzie jednak bez większych problemów pokonał fińskie KuPS.

 

Doświadczenie w Europie, poziom piłkarski i finanse to atrybuty przemawiające na korzyść Ukraińców. Swoich obaw przed tym dwumeczem nie ukrywa ekspert Polsatu Sport, Bożydar Iwanow. W rozmowie z Karoliną Szostak powiedział o Szachtarze: "To nadal jest ekipa, jak mi się wydaje, jedna z czterech najmocniejszych w Lidze Konferencji".

 

Mistrz Polski wpadł w mały dołek


Jeszcze do początku marca Lech Poznań znajdował się na fali i wygrał sześć spotkań o stawkę z rzędu. Teraz jednak Kolejorz wydaje się w małym dołku:

 

- najpierw odpadł w ćwierćfinale Pucharu Polski po domowej porażce z Górnikiem Zabrze

- później przyszła wyjazdowa porażka w lidze z będącym w strefie spadkowej Widzewem Łódź.

 

Ta strata punktów może znacznie utrudnić "Kolejorzowi" walkę o obronę tytułu mistrza Polski. Niels Frederiksen i jego sztab muszą szybko wpłynąć na zespół, aby odpowiednio przygotować go do rywalizacji z ukraińskim potentatem.

 

Muszą zagrać na maksimum swoich możliwości


Pierwsze spotkanie ma bardzo duże znaczenie dla walki o awans, dlatego piłkarze Lecha Poznań muszą zagrać na maksimum swoich możliwości. Nie ma mowy o lekceważeniu rywala. Trener pośle do boju najmocniejszą jedenastkę.

 

Nawet jednobramkowe zwycięstwo może być na wagę złota. Poznaniacy chcą wziąć przykład z Legii Warszawa, która w tym sezonie pokonała już Szachtar na wyjeździe i była to jedyna porażka Ukraińców w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA.

 

Prognozowana "11" Lecha:

 

Mrozek - Gurgul, Milić, Mońka, Pereira - Palma, Jagiełło, Kozubal, Gholizadeh, Rodriguez - Ishak

 

Gdzie oglądać mecz Lech-Szachtar?

 

Transmisja meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck w czwartek 12 marca od 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od 17.00. Z kolei o 22.50 studio pomeczowe.

LK UEFA: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Jaki wynik?
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
