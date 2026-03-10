To on zastąpi Łukasza Piszczka! Oto nowy trener GKS Tychy. Wraca do Polski po latach
Rene Poms został nowym trenerem GKS Tychy. Austriak na tym stanowisku zastąpił Łukasza Piszczka, który w poniedziałek odszedł z klubu Betclic 1 Ligi.
W poniedziałek GKS Tychy ogłosił, że Łukasz Piszczek odchodzi z klubu. Wybitny reprezentant Polski był szkoleniowcem tego klubu w zaledwie ośmiu meczach. Piłkarze pod jego kierownictwem dwa razy zremisowali i aż sześć razy przegrali. GKS zamyka ligową tabelę z 14 punktami na koncie.
Jak się okazało, dzień później klub Betclic 1 Ligi ogłosił nazwisko następcy byłego zawodnika Borussii Dortmund. GKS o utrzymanie będzie walczył z Austriakiem Rene Pomsem na ławce trenerskiej.
50-latek podpisał kontrakt do końca aktualnie trwającego sezonu.
Poms przez lata był asystentem Nenada Bjelicy, między innymi w Lechu Poznań w latach 2016-2018 czy Dinamie Zagrzeb.
Jako pierwszy trener prowadził między innymi austriackie kluby DSV Leoben czy Grazer AK, a także grecką Gianninę.
W najbliższym meczu Tyszanie podejmą 15 marca Śląsk Wrocław.