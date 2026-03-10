Trener skoczków narciarskich kończy pracę z kadrą! Wszystko przez problemy z alkoholem

Słoweński trener Igor Medved po sezonie zakończy pracę z fińską reprezentacją skoczków narciarskich - poinformowały lokalne media. W trakcie igrzysk olimpijskich we Włoszech szkoleniowiec został dyscyplinarnie odesłany do domu z powodu problemów z alkoholem.

Skoczek narciarski w powietrzu z polską flagą w tle.
fot. PAP
Fińscy skoczkowie będą mieli nowego trenera.

Według informacji stacji telewizyjnej Yle, fińska federacja nie zaproponuje Słoweńcowi nowej umowy, a obecna wygasa z końcem trwającego sezonu.

 

Słoweniec musiał przedwcześnie opuścić igrzyska, gdyż miał - według mediów - zbyt hucznie świętować z rodakami ich olimpijskie sukcesy. We Włoszech zastąpił go do końca zawodów Lasse Moilanen.

 

Fińskie media nazwały sytuację „alkoholowym skandalem”, a dziennik „Iltalehti” dotarł do informacji, że Medved nadużywał alkoholu już wcześniej, m.in. podczas zawodów Pucharu Świata.

 

44-letni Medved, który trenuje fińskich skoczków od lata 2024, w oświadczeniu przeprosił za swoje zachowanie. Po igrzyskach wrócił do fińskiej kadry i w niedzielę w Lahti cieszył się z trzeciego miejsca w konkursie Pucharu Świata duetu Antti Aalto - Niko Kytosahem. To pierwsze podium fińskich skoczków w tym cyklu od 2014 roku. 

BS, PAP
