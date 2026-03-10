Władimir Semirunnij zmienia nazwisko! Tak teraz ma się nazywać

Przypomnijmy - pochodzący z Rosji Semirunnij aktualnie reprezentuje Polskę. Polskie obywatelstwo ma od sierpnia ubiegłego roku, ale cały proces zmiany barw zaczął się dwa lata wcześniej, ok. półtora roku po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

W ostatnich miesiącach Semirunnij znakomicie spisuje się w swojej dyscyplinie sportu. Dość powiedzieć, że w lutym we Włoszech sięgnął po medal olimpijski, a kilka dni temu - po medal podczas wielobojowych mistrzostw świata w holenderskim Heerenveen.

- Chcę, żeby wszyscy to zrozumieli. Jestem Polakiem, czuję się tu jak w domu. Choć nie urodziłem się tutaj, to przygotowywałem się z polską mentalnością i z polskim sztabem - stwierdził w rozmowie z Marcinem Lepą podczas ZIO we Włoszech.

Semirunnij po olimpijskim sukcesie zdradził, że planuje drobną korektę związaną z nazwiskiem. Wszystko po to, aby jego dane w dokumentach były bardziej spójne z polską pisownią.

- Chciałbym nieco "zaktualizować" swoje nazwisko. Nie chodzi o całkowitą zmianę, ale o to, by jego pisownia brzmiała i wyglądała bardziej polsko. To dopiero wstępna faza ustaleń, więc na konkrety jest jednak jeszcze za wcześnie - przyznał pod koniec lutego medalista olimpijski.

Jak się okazało, sprawa faktycznie nabiera tempa. Aktualnie w dokumentach reprezentanta Polski widnieją dane "Vladimir Semirunnii". Na łamach sport.interia.pl medalista olimpijski zabrał na ten temat głos.

- Przede mną jeszcze mistrzostwa Polski, po czym porozmawiam z Konradem Niedźwiedzkim, jak tutaj wyglądają kwestie formalne ze składaniem dokumentów i co konkretnie, by było najszybciej, muszę zrobić. Wiem, że jakiś pan, być może filolog, kontaktował się ze związkiem i wysłał opracowanie, jak najlepiej brzmiałoby moje imię i nazwisko. Trochę zaktualizowane zostało też imię, nadal byłoby Władimir, tylko nieco inaczej pisane. Z kolei mogę powiedzieć, że nazwisko w końcówce będzie miało dwie literki "n" i "y". Dzięki temu będzie brzmiało bardziej po polsku - powiedział.

Nowym nazwiskiem polskiego mistrza ma być więc "Semirunny".



- To byłoby łatwiej odmieniać. Jeśli też dobrze zrozumiałem, gdybym nie zmienił nazwiska, to problemy z moim mogłaby mieć przyszła żona. Też widzę czasami na arenach, że kibice mają z nim trudność, dziennikarze także mają czasem kłopot, jak je wymówić. Sądzę, że ta zmiana wszystko unormuje i ułatwi - wyjaśnił w rozmowie z Arturem Gacem.

