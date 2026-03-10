Zagraniczny klub ubiegł Urbana! Zaskakujący kandydat w szerokiej kadrze na baraże

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, krajowe federacje musiały do 6 marca rozesłać wstępne zawiadomienia do zagranicznych pracodawców o możliwym udziale ich graczy w zgrupowaniach kadr narodowych. Zespół ze Słowenii postanowił nie czekać na wytyczne z Polski i błyskawicznie opublikował stosowny komunikat na swoich profilach społecznościowych. Selekcjoner Urban zamierza zaprezentować ostateczną kadrę dopiero w piątkowe popołudnie, 20 marca.

- Łukasz Bejger znalazł się na szerokiej liście reprezentacji Polski, która zagra w nadchodzących barażach o awans do mistrzostw świata w USA! Pierwszym przeciwnikiem Polski będzie Albania, a jeśli awansują, Polacy zmierzą się z Ukrainą lub Szwecją w walce o miejsce w MŚ - możemy przeczytać w komunikacie Celje.

Należy jednak podkreślić, że znalezienie się na rozszerzonej liście nie jest jednoznaczne z pewnym wyjazdem na zgrupowanie. Zapisy regulaminowe obligują trenerów do wskazania na tym etapie znacznie obszerniejszej grupy kandydatów. Dopiero z tego grona w późniejszym terminie wyłoniona zostanie ścisła reprezentacja, uprawniona do udziału w nadchodzących meczach.

Przypomnijmy, że już 26 marca na stadionie PGE Narodowym Biało-Czerwoni podejmą Albanię w ramach pierwszej rundy baraży o awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. W przypadku odniesienia zwycięstwa, 31 marca polska drużyna zmierzy się w decydującym boju z wygranym z pary Ukraina - Szwecja.

Dla 24-letniego piłkarza grającego na co dzień w Słowenii ewentualny występ w tych starciach byłby debiutem w seniorskiej kadrze, mimo że w przeszłości regularnie występował w kadrach młodzieżowych.

W trwającym sezonie Bejger ten wywalczył sobie pozycję w wyjściowej jedenastce. Na swoim koncie ma już ponad trzydzieści rozegranych spotkań na wszystkich frontach, w ośmiu spotkaniach w Lidze Konferencji UEFA, gdzie jego ekipa rywalizowała między innymi z Legią Warszawa.