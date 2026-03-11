Były napastnik polskiej młodzieżówki zagra w 5. lidze. "Wymarzony transfer"

Cibicki, który na początku 2026 roku został wyrzucony z IFK Varnamo po tym, jak Sąd Rejonowy w Malmoe skazał go za pranie brudnych pieniędzy, związał się umową z drużyną Bosna Hercegovina Sport Klubb, grającą w Division 3, czyli na... piątym poziomie rozgrywkowym w Szwecji.

O pozyskaniu byłego snajpera Pogoni Szczecin i Leeds United poinformował na oficjalnej stronie internetowej jego nowy klub, nazywając sprowadzenie Cibickiego "wymarzonym transferem".

"32-letni wychowanek Malmoe zdecydował się dołączyć do BHSK. Po okresie treningów z drużyną i rozegraniu w jej barwach dwóch meczów sparingowych, Paweł zdecydował się podpisać z nami umowę. Wymarzony transfer naszego klubu stał się faktem!" - cieszył się Bosna Hercegovina Sport Klubb.

Jak przypomina dziennik "Aftonbladet", zarzuty, za które skazano Cibickiego, dotyczą 175 tysięcy koron szwedzkich (około 70 tysięcy złotych), które trafiły na konto piłkarza w 2024 roku. Pieniądze pochodziły z przestępstwa, którego nieznany sprawca dopuścił się na starszym małżeństwie. Para straciła wówczas aż 900 tysięcy koron (ponad 350 tysięcy złotych), a częścią tej kwoty - wspomnianymi 175 tysiącami koron - obracał Cibicki, dokonując szeregu przelewów na różne konta bankowe.

Były reprezentant młodzieżowych reprezentacji Polski stanowczo zaprzeczał zarzutom, tłumacząc, że nie był świadomy, iż pieniądze pochodzą z przestępstwa, zaś on sam otrzymany przelew traktował jako pożyczkę na obstawianie zakładów bukmacherskich.

Sąd Rejonowy w Malmoe nie dał wiary tłumaczeniom byłego napastnika Pogoni Szczecin i po żmudnym śledztwie wydał wyrok skazujący. Cibicki został objęty dozorem kuratorskim, a ponadto ma obowiązek zgłoszenia się na leczenie z problemów z hazardem.

Cibicki był uprzednio zawieszony przez FIFA za sprawę z maja 2019 roku. Lokalny dziennik "Boras Tidning" informował, że napastnik, grający wówczas w IF Elfsborg, miał brać udział w ustawianiu pewnych zdarzeń meczowych pod zakłady bukmacherskie. Byłemu reprezentantowi Polski do lat 19 i 20 zarzucało się, że - w porozumieniu z mafią bukmacherską - celowo otrzymał żółtą kartę w spotkaniu z Kalmar FF, za co miał otrzymać 300 tysięcy koron szwedzkich.

Paweł Cibicki urodził się w szwedzkim Malmoe i w klubie z tego miasta stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce nożnej. Następnie grał między innymi w Leeds United, Molde, ADO Den Haag i Pogoni Szczecin. W latach 2013-2014 grał w młodzieżowych reprezentacjach Polski (U19 i U-20), ale w 2016 roku zdecydował się na występy w reprezentacji Szwecji U-21.